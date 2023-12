Il coach ancora infastidito dalle brutte prestazioni con Tortona e Venezia: "Voglio la giusta energia. Totè? Impressionante». Priftis: "Mettiamoci umiltà e la portiamo a casa»

"Affronteremo una squadra che è in un buon momento - analizza coach Priftis - perché Pesaro ha già ottenuto alcune vittorie molto significative contro Tortona e Milano. Questo conferma che hanno un buonissimo potenziale e diverse capacità. Al contrario, purtroppo, noi arriviamo da due sconfitte molto brutte e vogliamo assolutamente cambiare pelle e invertire questa tendenza. Per riuscirci dobbiamo essere molto focalizzati, controllare il ritmo della gara e imporre il gioco su entrambi i lati del campo".

Coach, queste due sconfitte nette contro Tortona e Venezia potrebbero aver minato alcune certezze dei suoi giocatori?

"Sicuramente non è facile metabolizzarle, ma il problema non è tanto la sconfitta, ma il fatto che non ci abbiamo messo la giusta applicazione, la giusta energia e questo è certamente un aspetto che mi ha dato fastidio".

Come si spiega un simile blackout?

"Ci tengo a fare una premessa: dobbiamo essere tutti consapevoli che non siamo al livello delle squadre che fin qui ci hanno battuto. In estate abbiamo fatto diverse scommesse nella costruzione del roster e non va dimenticato che il nostro primo obbiettivo è quello di raggiungere la salvezza, senza tribolare fino all’ultima partita com’è successo l’anno scorso. Detto questo, è chiaro che proveremo ad arrivare il più in alto possibile. Per riuscirci dovremo essere più umili rispetto a alle ultime gare".

Tortona e Venezia sono squadre fisiche ed esperte, quindi con caratteristiche perfette per mettervi parecchio in difficoltà, Pesaro invece sembra essere più simile a voi e quindi potrebbe essere più alla portata.

"E’ una partita al nostro livello di competitività e giocando anche in casa è certamente una di quelle gare da vincere. Hanno tanti ottimi tiratori e talento sul perimetro, ma oltre a limitarli in maniera diretta, dovremo soprattutto pensare alla fase prima, a come impedirgli di creare dei buoni tiri".

Oltre ai tiratori ci sarà anche un lungo italiano come Totè che sta facendo molto bene.

"Ha molto talento e sta avendo grande impatto, anzi direi che a volte è impressionante. Ma non c’è solo lui: hanno Mazzola, Tambone e in generale diversi italiani di buonissimo livello".

Francesco Pioppi