Il coach biancorosso: "Siamo corti a livello numerico». Okorn fa leva sulla compattezza del gruppo: "Clima migliore, ma abbiamo limiti evidenti»

Gasper Okorn è riuscito a compattare il gruppo, a dargli carattere e personalità e adesso Pistoia è diventata una squadra, con i suoi limiti ma sicuramente con una voglia di lottare in più. "Il clima è sicuramente migliore rispetto a prima – dice Okorn –, i giocatori sono molto più squadra da un paio di settimane a questa parte e su questo non c’è dubbio. I cambiamenti a livello societario ci hanno dato qualche speranza che possa accadere qualcosa di buono e di conseguenza tutto è più facile anche durante il lavoro settimanale".

Parlavamo dei limiti della squadra che ci sono e non potrebbe essere altrimenti visto l’altalena di arrivi e partenze e di una squadra assemblata male fino dall’inizio ma i giocatori che sono rimasti stanno dando tutto. "Dobbiamo essere onesti – afferma Okorn – abbiamo dei limiti a livello di roster in questo momento sia dal punto offensivo che difensivo. Forrest è una delle risorse e delle armi principali che abbiamo ma vedendola dal punto di vista del nostro avversario questo gli rende la vita più facile perché sanno esattamente chi è il nostro uomo più pericoloso. L’esempio è la gara contro Brescia dove hanno messo a turno su di lui i loro migliori difensori ed è tutto perfettamente normale anche io se dovessi preparare una partita contro di noi farei lo stesso. Giocatori come Forrest hanno un grosso lavoro da fare in difesa, devono correre per tutto il campo e ci si aspetta che creino qualcosa in attacco dopo un grande dispendio di energia. La scorsa partita sono stati Kemp e Paschall a prendersi qualche responsabilità in più ma ripeto essendo corti a livello numerico dovremo trovare un equilibrio e studiare delle soluzioni con i giocatori che abbiamo".

Di nuovo di fronte a un’avversaria fuori portata come Trento, Okorn sa che l’Estra per tentare di fare l’impresa dovrà prendersi dei rischi: "In questo momento possiamo giocare contro Brescia, Trento o Tortona ma non importa, chiunque è nettamente favorito contro di noi. Ovviamente durante la settimana ci prepariamo, ci poniamo degli obiettivi ma dobbiamo comunque prenderci dei rischi su altri aspetti. Sappiamo che gli avversari che incontreremo sono tutti forti, Trento ha giocato in Eurocup ed è normale che abbia buoni tiratori da tre punti così come ha i migliori difensori del campionato. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro, preparare le partite seriamente e giocare quarto dopo quarto".

Maurizio Innocenti