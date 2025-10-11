Il coach giallonero Gianluigi Galetti. "Voglio vincere per i tifosi. Meno pressione»

Una settimana differente, e non certo per la preparazione al derby di stasera. Una settimana che Gianluigi Galetti sicuramente aveva immaginato in mille altri modi, e che invece si è aperta con la perdita dell’amato padre Ermes. Ma il coach giallonero si è appoggiato all’esperto vice Aki Zarifi, al secondo assistente Gigio Zotti e a un gruppo di ragazzi che gli è si è stretto addosso come un guanto. "La situazione è precipitata lunedì mattina – racconta Galetti –, anche perché mio babbo era in dialisi, ma in questo periodo stava bene. Quando è successo ero con lui, stavamo per uscire di casa… La scelta di avvicinarmi a casa l’avevo fatta per stare con lui, e di questo sono orgoglioso. Voglio ringraziare Aki e Gigio, che a inizio settimana hanno portato avanti il lavoro, analizzando la partita di Ferrara e guardando gli errori. Io sono tornato mercoledì, giovedì abbiamo iniziato a preparare il derby e ho percepito tensione, ma per loro questa deve essere solo una bella esperienza. Ho per le mani un gruppo solido, persone che a mi avevano già manifestato

riconoscenza, non solo ora che ha avuto questo lutto".

Se queste partite spesso si decidono su chi sa gestire meglio i nervi, bisognerà capire se l’esperienza dei biancorossi farà la differenza, o se invece sarà decisiva la leggerezza dei gialloneri. Perché chiaramente se valutiamo il piano prettamente tecnico, la bilancia pende dalla parte dell’Up, formazione costruita per le zone nobili che addirittura si permette il lusso di tenere un giocatore (forse Gozo) in tribuna. "Magari loro sentiranno il dovere del risultato più di noi, anche se finora hanno perso contro due squadre forti : riprende il coach forlivese –, mentre per i miei, essendo una novità, non so dire come gestiranno la tensione. Tatticamente si faranno degli aggiustamenti, ma la cosa importante è mantenere la propria identità". Dopo le due sconfitte della passata stagione, ‘Gallo’ non ha ancora assaporato la gioia del derby, ma il compito sembra ancora più proibitivo dell’anno passato, dove alla fine la Virtus finì davanti all’Andrea Costa. "A me piacerebbe vincere soprattutto per la gente – conclude –, in questi giorni mi hanno dimostrato tanto, alcuni tifosi sono venuti anche a Forlì. L’anno scorso non siamo stati al meglio ne all’andata ne al ritorno, quando eravamo senza i lunghi, e abbiamo perso, ma non sento la pressione. Ripeto, vorrei vincere per la gente e per la società, che merita una gratificazione per tutto quello che ha fatto".