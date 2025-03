Il coach giallonero Gianluigi Galetti. "Serviranno difesa e grinta. Daremo tutto»

L’attesa è finita. Questa sera il derby. Una partita diversa dalle altre, dove in palio ci sarà il primato cittadino, nel caso della Virtus la certificazione di giocare in serie B Nazionale pure l’anno prossimo. Per i gialloneri vincere la madre di tutte le partite significherebbe tenere vive le speranze di accedere ai play in un passo alla volta a cominciare dalla stracittadina. Nelle file giallonere ci sono dei giocatori acciaccati, alcuni stingeranno i denti, è fuori da qualche partita Anaekwe, quest’ultimo non giocherà il derby e per lui chissà se arriverà il recupero per i prossimi impegni. Alla palla a due ci sarà una Virtus che dovrà essere più forte di alcuni problemi fisici, quest’anno coach Gianluigi Galetti si è quasi abituato agli intoppi, le assenze, i cambi di organico.

Davanti c’è un derby, non una partita qualunque, dove tutti devono essere pronti a dare qualcosa in più: "Aspettare un derby per due settimane è stato pesante – racconta Galetti –, queste due settimane però sono servite a fare quadrato, i ragazzi si sono impegnati per trovare serenità e nuovi assetti. Fin qui per certi aspetti è stata una stagione a tratti sfortunata, in questo momento il nostro obiettivo è quello di essere più sereni possibili in vista del match che ci attende".

In settimana la squadra ha ricevuto l’abbraccio dei tifosi: "Sono venuti a salutarci e a dare la carica, questa cosa fa molto piacere ed è un aspetto importante per un team come il nostro. In primis nel derby dovremo avere delle buone regole difensive, senza queste non è possibile stare in campo. Una squadra come l’Andrea Costa va affrontata con grande intensità, ci vorrà fiducia e precisione al tiro per sfruttare tutte quelle che saranno le occasioni che ci verranno concesse. La nostra caratteristica è quella di dare il massimo in tutte le occasioni, con chiunque sia in campo come giocatori da utilizzare e avversaria da affrontare". Il match sarà diretto da Fabrizio Suriano (Setttimo Torinese) e Filippo Giovagnini (Torino); Eleonora Paganelli nel ruolo di segnapunti, Daniele Baietti il cronometrista, mentre Francesco Ferrera si occuperà del tabellone dei ventiquattro secondi.

Tutto pronto per il derbyssimo, intorno alle 20, minuto più minuto meno, una parte di Imola farà festa l’altra aspetterà la prossima stracittadina per fare altrettanto.