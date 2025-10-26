Il coach Luca Dalmonte. "Due gare toste per un torneo di vertice»

La Pielle Livorno oggi pomeriggio al PalaRuggi, la Virtus Roma mercoledì sera nella capitale. Si alza, e non poco, l’asticella per l’Up Andrea Costa attesa a due sfide ravvicinate di altissimo valore dove il blasone delle avversarie si unisce alla caratura tecnica di due big di questo torneo. Si comincia oggi (palla a due alle ore 18, arbitri Andretta, Corrias e Colussi) quando al PalaRuggi arriva Livorno, priva sì del suo bomber Leonzio, ma non per questo più semplice, sulla carta e non solo, da affrontare.

"Ci aspetta un doppio impegno importante – analizza coach Luca Dalmonte – con Livorno e Roma, due squadre attrezzate per un campionato di vertice. Due partite che, sia comprendendo il risultato, che esulando da esso, ci diranno a che punto siamo".

La completezza e la multidimensionalità della squadra di coach Turchetto è da tenere d’occhio e da qui l’invito del tecnico biancorosso a saper leggere bene la partita.

"Loro hanno la possibilità di schierare quintetti differenti, utilizzando differenti giocatori a scalare tra il 5, il 4 e il 3. Possono giocare molto piccoli, con Ebeling da tre, e molto piccoli anche nei lunghi con Lucarelli e Gabrovski, pur partendo di base con il loro centro Klyuchnyk. La capacità di leggere la partita, sia in attacco che in difesa, sarà molto importante ed è la chiave, poiché ci saranno differenti situazioni in cui dovremo essere tutti collegati e connessi per fare le scelte giostre offensivamente e difensivamente". Una connessione di squadra su cui Dalmonte sta insistendo molto da quando è iniziato il raduno. "A che punto siamo su questo punto? Non voglio fare valutazioni definitive ora, considerando che affrontiamo una maratona e che abbiamo inserito un giocatore in corsa e allo stesso tempo ne abbiamo perso uno. Sono sicuramente soddisfatto del punto raggiunto finora e lo dico per rispetto di un gruppo che ascolta e ci prova sempre durante il quotidiano, dimostrando di essere connessi e allacciati tra di loro".

Partnership. La Sara Assicurazioni e l’Agenzia Pratiche Auto Express saranno sponsor al fianco dell’Andrea Costa per questa stagione sportiva.

Le altre gare: Pesaro-Ferrara; Luiss-Nocera; Chiusi-Virtus Roma; Fabriano-Quarrata; San Severo-Piombino; Caoria-Faenza; Ravenna-Latina.

La classifica: Caserta 12; Faenza, Latina, Livorno, Virtus Roma 10; Luiss Roma, San Severo 8; Andrea Costa, Ferrara 6; Chiusi, Ravenna, Jesi 4; Piombino, Virtus Imola, Nocera, Casoria, Pesaro, Quarrata, Fabriano 2.