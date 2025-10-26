Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Il coach Luca Dalmonte. "Due gare toste per un torneo di vertice»

Il coach Luca Dalmonte. "Due gare toste per un torneo di vertice»

La Pielle Livorno oggi pomeriggio al PalaRuggi, la Virtus Roma mercoledì sera nella capitale. Si alza, e non poco, l’asticella...

di LUCA MONDUZZI
26 ottobre 2025
Un timeout dell’allenatore Luca Dalmonte sempre nella gara contro la Luiss Roma (Isolapress)

Un timeout dell’allenatore Luca Dalmonte sempre nella gara contro la Luiss Roma (Isolapress)

XWhatsAppPrint

La Pielle Livorno oggi pomeriggio al PalaRuggi, la Virtus Roma mercoledì sera nella capitale. Si alza, e non poco, l’asticella per l’Up Andrea Costa attesa a due sfide ravvicinate di altissimo valore dove il blasone delle avversarie si unisce alla caratura tecnica di due big di questo torneo. Si comincia oggi (palla a due alle ore 18, arbitri Andretta, Corrias e Colussi) quando al PalaRuggi arriva Livorno, priva sì del suo bomber Leonzio, ma non per questo più semplice, sulla carta e non solo, da affrontare.

"Ci aspetta un doppio impegno importante – analizza coach Luca Dalmonte – con Livorno e Roma, due squadre attrezzate per un campionato di vertice. Due partite che, sia comprendendo il risultato, che esulando da esso, ci diranno a che punto siamo".

La completezza e la multidimensionalità della squadra di coach Turchetto è da tenere d’occhio e da qui l’invito del tecnico biancorosso a saper leggere bene la partita.

"Loro hanno la possibilità di schierare quintetti differenti, utilizzando differenti giocatori a scalare tra il 5, il 4 e il 3. Possono giocare molto piccoli, con Ebeling da tre, e molto piccoli anche nei lunghi con Lucarelli e Gabrovski, pur partendo di base con il loro centro Klyuchnyk. La capacità di leggere la partita, sia in attacco che in difesa, sarà molto importante ed è la chiave, poiché ci saranno differenti situazioni in cui dovremo essere tutti collegati e connessi per fare le scelte giostre offensivamente e difensivamente". Una connessione di squadra su cui Dalmonte sta insistendo molto da quando è iniziato il raduno. "A che punto siamo su questo punto? Non voglio fare valutazioni definitive ora, considerando che affrontiamo una maratona e che abbiamo inserito un giocatore in corsa e allo stesso tempo ne abbiamo perso uno. Sono sicuramente soddisfatto del punto raggiunto finora e lo dico per rispetto di un gruppo che ascolta e ci prova sempre durante il quotidiano, dimostrando di essere connessi e allacciati tra di loro".

Partnership. La Sara Assicurazioni e l’Agenzia Pratiche Auto Express saranno sponsor al fianco dell’Andrea Costa per questa stagione sportiva.

Le altre gare: Pesaro-Ferrara; Luiss-Nocera; Chiusi-Virtus Roma; Fabriano-Quarrata; San Severo-Piombino; Caoria-Faenza; Ravenna-Latina.

La classifica: Caserta 12; Faenza, Latina, Livorno, Virtus Roma 10; Luiss Roma, San Severo 8; Andrea Costa, Ferrara 6; Chiusi, Ravenna, Jesi 4; Piombino, Virtus Imola, Nocera, Casoria, Pesaro, Quarrata, Fabriano 2.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su