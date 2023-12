Il commento. Il prossimo passo può arrivare nei big match esterni

Non si vincono 5 partite su 5 al supplementare per caso: l’Unieuro ha certificato anche in questa stagione la sua forza mentale. Restano alcuni problemi tecnici, ma i miglioramenti sono evidenti: Xavier Johnson ha capito che quando divide il parquet con Pascolo e Zilli deve girare al largo dall’area (e per fortuna tira da 3 con percentuali record per la sua carriera, il 38%) e i due pivot stessi hanno migliorato il proprio rendimento settimana dopo settimana. E ovviamente, per tutti, i progressi devono continuare perché non siamo nemmeno a metà stagione...

Qual è la prossima sfida della Pallacanestro 2.015? Quella dei big match in trasferta. La Fortitudo ha mantenuto la differenza canestri favorevole perché Forlì, a parti invertite, ha giocato una partita più modesta della sua. In altre parole: mentre l’Unieuro ha battuto in casa le grandi Udine e Fortitudo solo al supplementare, in trasferta ha perso tre partite rispettivamente di 10 (a Bologna), di 14 (a Verona) e di 17 (a Trieste, che è stata paradossalmente quella giocata meglio).

Sono scarti legittimi contro società blasonate, spesso con budget sensibilmente superiore a quello forlivese. Nel girone di ritorno, per altro, saranno queste compagini a doversi misurare col tifo del Palafiera. Ma anche la fase a orologio riserverà altre partite infuocate e, dovendo individuare un prossimo step di crescita, è qui che Forlì può farlo. Con o senza supplementari.

Marco Bilancioni