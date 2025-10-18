Il commento. Quei cattivi pensieri da scacciare subito

Il ko contro Legnano ha segnto un prima e un dopo nel rapporto tra la Fabo Herons e Federico Barsotti? Una prima risposta ci sarà questa sera al PalaTagliate. Sulla carta, la sfida contro Lumezzane è molto abbordabile, ma quello che più interessa, è vedere che risposte, sul piano emotivo, darà in campo la squadra. I giocatori sono dalla parte di Barsotti o no? Questo il nodo da sciogliere dopo la ripresa di Castellanza. Venti minuti senza mordente, idee e spirito di gruppo. Non da Herons e non da squadra che vuole andare in A2. Tutto questo viene prima del lato tecnico, della difesa, dell’attacco, di come far giocare qualche giocatore che al momento non è sfruttato a dovere. Aukstikalnis su tutti. Il gruppo deve dare chiaramente un segnale, perché finora, nelle sconfitte contro squadre di alto livello come Treviglio e Legnano, ne ha dati di pessimi. Stesso dicasi per l’allenatore che sul fatto di senrirsi in bilico, ha spesso detto: "Come da due anni a questa parte". In passato le risposte sono sempre arrivate in momenti difficili. Vediamo se arriveranno anche a questo giro, per scacciare i cattivi pensieri che aleggiano.

Niccolò Casalsoli