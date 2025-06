Il congedo dell’americano che andrà a Verona. Rbr: "Grazie Justin, resterai uno di noi». Johnson: "Amerò sempre questi colori»

Da idolo della folla a giocatore in partenza, il tutto nel giro di pochi giorni. Justin Johnson dice addio a Rbr e alla città con un post in inglese su Instagram. Nessun rancore, anzi, solo carezze e abbracci. "Per sempre grato – scrive Johnson –. Quello che era cominciata come tappa di un viaggio è subito diventata una seconda casa. Quando sono arrivato al Basket Rimini il mio obiettivo era semplice: lasciare un giorno il club, la squadra e la comunità meglio di come li avevo incontrati. Spero di averlo fatto e di aver lasciato un segno, anche se piccolo, lungo la via. Questa città mi ha dato più di quello che mi sarei mai aspettato. Amici per la vita, ricordi indimenticabili e, più importante, mi ha aiutato a riscoprire l’amore per il gioco. Alla prossima. Grazie dal profondo del cuore. Alè burdel. Settimo anno agli archivi. Abbiamo appena cominciato".

Nella serata di ieri la risposta della società sui social. "Grazie Giustino – scrive Rbr –. Ti abbiamo battezzato subito così per far sì che tu sentissi di essere uno di noi riminesi. Ci hai fatto crescere in questi anni meravigliosi e siamo diventati grandi insieme fino ad arrivare a giocare qualcosa di davvero importante e inaspettato. E allora questo saluto e questo grazie è da parte di una città intera che ti ha accolto, ti ama e ti apprezza. Grazie JJ e che sia un cammino pieno di cose belle per te e la tua famiglia. Alé Burdel". Quindi solo affetto da parte di tutti, Johnson e società. E allora perché l’addio?

lo. za.