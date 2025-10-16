Il Consorzio Leonardo spara a salve (5/26 da 3)

ANDREA COSTA 71CONSORZIO LEONARDO 58

UP ANDREA COSTA : Sanguinetti 10, Kupstas 7, Gatto, Zedda 8; Tamani 15, Thioune 8, Chessari 6, Moffa 10, Raucci 7, Filippini . All. Dalmonte.CONSORZIO LEONARDO QUARRATA: Angelucci 13, Mongelli, Novori 5, Molteni 2, Calabrese 9, Regoli 8, Scandiuzzi 8, Coltro 4, Prenga 7, Tiberti 2. All. Tonfoni.Arbitri: Tirozzi, Forni, Mammoli.Parziali: 18-17, 37-32, 55-42.

Non riesce il blitz in terra emiliana al Consorzio Leonardo. I ragazzi di coach Tonfoni, orfani di De Gregori, escono sconfitti dal PalaRuggi per merito di un’Andrea Costa concentrata, fisica e molto determinata. Che sarebbe stata una partita complicata lo si era già visto nei primissimi minuti. I padroni di casa partono forte, trovando soluzioni nel pitturato. Il Dany fatica a pareggiare l’intensità dei biancorssi ma rimane a contatto (18-17). Anche nei primi minuti di seconda frazione Quarrata non trova fluidità e allora Imola ne approfitta, piazzando un 9-0 di parziale. I biancoblu reagiscono e rimangono in linea di galleggiamento all’intervallo.

In apertura di terza frazione è sempre l’Andrea Costa a fare la voce grossa sotto i tabelloni. Quarrata non trova ritmo e allora Sanguinetti regala il primo vantaggio in doppia cifra ai suoi. Pochi rimbalzi e troppe perse per il Dany che al 30’ è sotto al 55-42. Gli ospiti tornano sotto la doppia cifra di svantaggio ad inizio quarto quarto, ma poi affondano definitivamente sul nuovo break dell’Andrea Costa chiuso dalla tripla di Sanguinetti che fa +16. Fine dei giochi.

Leonardo Meacci