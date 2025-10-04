Il Costone affronta l’Olimpia Legnaia. Riccardini: "PalaOrlandi nostro fortino"

Esordio casalingo per il Vismederi Costone che, questa sera alle 21, ospita al PalaOrlandi l’Olimpia Legnaia per la partita valida per il secondo turno di campionato (Piancatelli di Foligno e Pampaloni di Arezzo gli arbitri). "Affrontiamo una squadra rinnovata rispetto allo scorso anno, che ha mantenuto alcuni giocatori esperti e li ha affiancati a giovani che si sono messi in luce in Serie C", ha detto Riccardo Riccardini (nella foto), assistente di coach Michele Belletti, presentando l’incontro. "Giocheremo in casa e sappiamo che il PalaOrlandi deve diventare il nostro fortino. Speriamo anche in una grande risposta di pubblico: la squadra ne ha bisogno, sta seguendo un percorso importante e ci farebbe piacere che nostri sostenitori ci stessero vicini – ha detto ancora Riccardini -. In settimana abbiamo lavorato su noi stessi e sugli aspetti che potevamo migliorare rispetto a Borgomanero. Il mantra di quest’anno sarà la condivisione della palla: è ciò su cui insistiamo settimanalmente con i ragazzi, perché siamo una squadra lunga, con tante alternative, e quindi il pallone deve circolare il più possibile".

Riccardini ha anche ringraziato Eraldo Nikoci che, in settimana, ha lasciato il Costone dopo il suo periodo di affiancamento alla squadra durante la preseason. "Ci ha dato un grande aiuto in questa fase di precampionato e gli auguro un grosso in bocca al lupo per il suo futuro cestistico", ha detto Riccardini. Nei giorni scorsi aveva parlato anche Filippo Paoli, guardia del Vismederi: "Siamo una squadra lunga che può rotare 10 giocatori. Abbiamo fatto una buona preparazione, inserendo tanti giocatori nuovi. Dobbiamo ancora recuperare Zeneli – ha detto Paoli -, quindi possiamo ancora migliorare. Contro Legnaia non sarà facile, come del resto tutte le partite di questo campionato. Daremo il tutto per tutto per ottenere i primi due punti casalinghi – ha aggiunto Paoli -. Ai tifosi del Costone dico che li aspettiamo e che proveremo a farli divertire". "Siamo reduci da una vittoria importante, con una prestazione molto positiva – aveva detto, sempre nei giorni scorsi, il vicecoach gialloverde Filippo Franceschini -. Abbiamo vinto una partita da grande squadra: stiamo ancora costruendo la nostra identità e non è usuale fare questo tipo di prova alla prima di campionato. Il Costone di oggi è molto cambiato rispetto agli anni in cui ci giocavo e in cui ho iniziato il mio percorso da allenatore – ha concluso Franceschini -. Sto toccando con mano la professionalità che la società sta mettendo in campo a 360°".

AF