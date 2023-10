Il Costone annienta l’Altopascio e guarda avanti. Coach Tozzi: "E’ stata una serata perfetta"

"È stata una serata perfetta". Non ha usato mezzi termini a caldo coach Maurizio Tozzi per commentare la vittoria del Costone ad Altopascio, un inequivocabile 109-49, simbolo del dominio e del controllo dei gialloverdi nell’incontro. "Abbiamo avuto il giusto atteggiamento – ha detto ancora Tozzi –, impostando subito la partita sui canali giusti, imponendo la nostra fisicità a un avversario che rispettavamo molto. Altopascio lo avevamo visto nelle partite precedenti – ha aggiunto il tecnico costoniano – e specialmente in casa è un avversario molto tosto. Per fare questo tipo di partita, i ragazzi hanno prodotto qualcosa di importante. Abbiamo intrapreso un percorso di crescita e conoscenza. Stiamo assumendo sempre più consapevolezza di quelli che sono i nostri punti di forza e i nostri difetti".

E ancora: "Sono molto contento dell’applicazione in difesa per tutti i 40 minuti – ha proseguito Tozzi –. Nonostante il grande vantaggio, abbiamo rispettato fino all’ultimo il nostro avversario, dando spazio anche ai giovani. C’è grande soddisfazione – ha concluso l’allenatore del Costone –. È una partita che, al di là dello scarto, deve lasciarci tracce importanti su alcune cose su cui stiamo lavorando e che stiamo acquisendo in maniera sempre più consapevole".

C’è da dire che 60 punti sono una differenza canestri record che, proprio perché maturati in un campo mai semplice come quello di Ponte Buggianese, lanciano un messaggio di sfida forte e chiaro alle avversarie del Costone. Contro Altopascio il Costone ha fatto vedere gran parte del suo enorme potenziale dominando la partita. Vietato però fermarsi o sedersi sugli allori: è la settimana del primo turno infrasettimanale della stagione e mercoledì (ore 21) è già tempo di una nuova sfida. Al PalaOrlandi arriva Fucecchio, squadra reduce da una beffarda sconfitta interna subita per mano della Fides Montevarchi. Anche se l’obiettivo è proseguire con continuità di rendimenti e risultati. A prescindere dall’avversario che i gialloverdi si trovano di fronte.

AF