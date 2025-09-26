Il Costone apre il sipario sulla stagione. Vismederi e Siena Fides 1904 al via

Presentazione al teatro per il Costone, causa maltempo (era prevista ai piedi del Duomo). Sia quello griffato Vismederi che disputa la Serie B2, sia le altre squadre riunite sotto la bandiera del Costone Siena Fides 1904: cioè prima squadra femminile (Serie B), squadra "di sviluppo" maschile (campionato di Promozione o Divisione Regionale 2) e poi tutte le giovanili, il minibasket e il baskin. Una lunga sfilata di giovani atlete e atleti che ha fatto da cornice alle ’dichiarazioni di intenti’ di dirigenti e giocatori.

Anche se c’è chi ha già affrontato i primi match ufficiali: il riferimento va alla prima squadra femminile allenata da coach David Fattorini che, dopo le vittorie di primi due turni preliminari, domani e domenica va all’assalto del primo trofeo nelle final-four di Coppa Toscana che il Costone ospita al PalaOrlandi. Lucca l’avversario di semifinale, poi si sfidano Pielle Livorno e Firenze Basketball Academy.

Per le senesi una prima ghiotta occasione per rendere orgoglioso il nuovo sponsor: quell’Oleificio Fiorentini che, nelle mani del titolare Fabrizio Fusi, ha ricevuto la maglia ufficiale del Costone dal presidente Matteo Borsi e dal direttore responsabile Nello Corbini. Domenica parte anche il campionato di B interregionale con il Vismederi impegnato a Borgomanero. La squadra, dopo un’importante campagna acquisti, parte come una delle favorite ma negli ultimi giorni deve fare i conti con qualche avvicendamento: Asami non fa più parte del gruppo, al suo posto in prova Giovanni De Marchi, ala classe 2005. Integrato e stabilmente nel roster Eraldo Nikoci, anche per sopperire all’assenza di Zeneli (che sta recuperando dall’operazione di maggio).

A.F.