Il Costone cade, ma è una sconfitta indolore. Gialloverdi già proiettati sulla seconda fase

MONTEVARCHI

66

COSTONE

64

FIDES MONTEVARCHI: Bernini ne, Francini, Marciano ne, Pedicone 16, Hasanaj, Caponi 3, Sereni T. 18, Dainelli ne, Zacchigna 10, Bonciani 6, Sereni F. 6, Malatesta 7. Allenatore Paludi.

COSTONE: Brocco ne, Banchero 13, Tognazzi ne, Ceccarelli 3, Massari ne, Terrosi 3, Banchi 7, Zeneli 9, Piattelli ne, Ondo Mengue 6, Bruttini 9, Nasello 14. Allenatore Tozzi.

Arbitri: Cignarella, Giannini.

Parziali: 22-20, 38-28, 50-44.

MONTEVARCHI – Il Costone chiude la sua stagione regolare con una sconfitta di misura: 66-64 il risultato del parquet di Montevarchi dove una Fides forse più affamata ha portato a casa due punti che però non cambiano gli equilibri e soprattutto gli scenari della seconda fase. Infatti, la contemporanea vittoria di Sansepolcro a Ponte a Sieve estromette definitivamente i valdarnesi dalla lotta per il 4° posto e chiude i giochi per le qualificazioni alla poule promozione: oltre al Costone (sempre capolista), accedono alla seconda fase Prato, San Vincenzo e appunto Sansepolcro. Sarà quindi 4-2 il record con cui i ragazzi di coach Tozzi partiranno nella poule promozione, 8 pertanto i punti: un bottino importante che proietta i gialloverdi in prima fila, alle spalle della Mens Sana.

Tornando alla fredda cronaca, il match di Montevarchi (a cui il Costone si è presentato ancora senza l’infortunato Radchenko), è stato molto equilibrato nei primi 10’. Nel secondo quarto la prima vera svolta dell’incontro: il periodo veniva inaugurato dal break dei padroni di casa (10-0) bravi a mettere più di un sassolino negli ingranaggi di un Costone a tratti bloccato dal punto di vista della produzione offensiva. Nel terzo periodo la rimonta gialloverde, grazie soprattutto ai canestri di Nasello, Terrosi e Bruttini. Ma anche grazie ad una difesa che riusciva a prendere le misure all’attacco della Fides, adattandosi con maggiore convinzione ed energia alla fisicità dell’incontro. Montevarchi era però sempre molto abile nel fermare l’emorragia e trovare canestri che tenevano a distanza il Costone. Nel finale di partita però, un canestro di Zeneli riapriva definitivamente i giochi, insieme a due punti di Bruttini dalla lunetta che regalavano il -1 al Costone (57-56). La squadra di Tozzi giocava il tutto per tutto e riusciva anche ad agguantare la parità ma, nel finale, gli episodi premiano Montevarchi. La partita termina 66-64 per la Fides. Per il Costone ora ci sono due settimane di stop, visto che Bruttini e soci riposeranno all’ultima giornata di campionato. Un periodo nel quale ricaricare le batterie, dal punto di vista fisico e nervoso, per presentarsi al meglio alla seconda fase.

AF