Il Costone ci mette cuore e grinta ma non basta. Borgomanero ha qualità e passa al PalaOrlandi

COSTONE 84BORGOMANERO 90

COSTONE: Massari ne, Nasello 24, Paoli F. 6, Paoli M. 6, Banchi 3, Zeneli 6, Bruttini 11, Sebastianelli 12, Bastone 12, Torrigiani 4. Allenatore Belletti.

BORGOMANERO: Oliveri, Giustina 2, Broggi 3, Benzoni 27, Asani 6, Piccirilli 10, Gaiola 4, D’Amelio 4, Bazan 18, Osasuyi 16, Rupil. Allenatore Di Cerbo.

Arbitri: Cavasin, Deliallisi.

Parziali: 22-21, 45-39, 65-66.

COSTONE – Inizia con una sconfitta casalinga il play-in gold del Costone, battuto da Borgomanero per 90-84 al termine di una partita che ha messo in mostra tutto l’atletismo e la vitalità, oltre che le grandi doti tecniche, di una squadra, quella novarese, autrice di un basket vivace ed entusiasmante. Specie perché si tratta di una squadra composta quasi interamente da giocatori che non hanno nemmeno 20 anni, eccezion fatta per Benzoni, 45 anni: una "chioccia dalle uova d’oro" considerando i 27 punti alla sirena finale.

L’avvio di partita era favorevole al Costone, molto abile a sfruttare i tanti errori al tiro degli ospiti. Una tripla di Banchi, sotto gli occhi del padre Luca (tra gli spettatori del PalaOrlandi prima di rientrare a Istanbul), regalava ai suoi il 9-2. Qui Borgomanero si scuoteva: sfruttando il proprio atletismo il College Basket si rimetteva in carreggiata, tornando presto a contatto. Ci pensavano Nasello e Bastone a propiziare un nuovo allungo per il Vismederi, anche se la squadra di Belletti continuava a soffrire a rimbalzo, arrivando con un solo punto di vantaggio alla fine del primo quarto.

Nel secondo periodo la difesa del Costone saliva di tono e riusciva a spezzare i ritmi di Borgomanero con maggiore efficacia. Nasello in contropiede dava il +10 sul 36-26 ma un fallo di Zeneli su Bazan a meno di 10" dall’intervallo permetteva ai novaresi di ricucire fino al 45-39 di metà gara.

Il secondo tempo si apriva con un parziale di 9-0 per Borgomanero che, per la prima volta nel match, metteva il naso avanti. Era soprattutto la zona impostata dagli ospiti a far male a un Costone che poi, quando penetrava, andava spesso a sbattere sulla verticalità di Osasuy e D’Amelio: vittime di stoppate erano sia Nasello che Zeneli ma ciò nonostante il Vismederi riusciva ad arrivare all’ultimo mini-intervallo sul -1 grazie ad un potenziale gioco da 4 punti di Sebastianelli.

Il quarto periodo si apriva con due triple di Bruttini che riportavano sul +6 il Costone (73-67). Benzoni rispondeva con la stessa moneta e Borgomanero prendeva coraggio. Sempre di Benzoni la tripla del +6 ospite a 2’ dalla fine. La partita si decideva qui, anche se due bombe di Sebastianelli riaprivano il match. Ma nei liberi successivi la mano dei piemtontesi non tremava e Borgomanero chiudeva i conti.