Il Costone conquista il primo derby. La Stosa combatte ma poi si arrende

COSTONE

71

VIRTUS

55

VISMEDERI COSTONE: Masciarelli 20, Zocca 4, Massari ne, Nasello ne, Paoli F. 3, Paoli M. 10, De Marchi, Zeneli 9, Nannipieri 13, Ballabio 10, Rosso 2. Allenatore Belletti.

STOSA VIRTUS: Liotta ne, Braccagni 6, Redaelli ne, Costantini 8, Calvellini 5, Morciano 16, Gianoli 6, Bartelloni 4, Guerra 10, Cini ne, Crocetta, Vegni ne. Allenatore Evangelisti.

Arbitri: Cirinei, Fambrini.

Parziali: 13-15; 25-31; 47-46.

SIENA – Il primo derby dell’anno si tinge di gialloverde. È stato il Vismederi Costone a far sua la prima stracittadina dell’anno, battendo la Stosa Virtus per 71-53 al termine di una partita intensa e combattuta. La vittoria vale anche il primato in solitaria per il Costone che resta l’unica squadra ancora a punteggio pieno in classifica. Costone che ha vinto (ancora una volta) sfruttando tutta la profondità del suo roster, anche senza Nasello. Virtus che con un Gianoli a mezzo servizio ha retto bene finché ha potuto facendo fare anche una certa fatica ai padroni di casa. Partita caratterizzata da subito da una grande aggressività difensiva su entrambi i lati del campo: ne veniva fuori un primo quarto molto fisico con le percentuali al tiro che ne risentivano. Il primo vantaggio virtussino portava la firma di Costantini ma il punteggio era subito ribaltato da due liberi di Nannipieri e un lay-up dell’ex di giornata Zocca. La Stosa era più reattiva a rimbalzo e, sfruttando i tanti errori del Vismederi al tiro, riusciva a chiudere in vantaggio il primo quarto (15-13 per i rossoblù). La Virtus difendeva bene anche a inizio secondo periodo e, con una zona molto attenta, sporcava quasi tutti i possessi del Costone. Guerra con 4 punti in avvio di partita dava il momentaneo +6 (19-13) alla Stosa. Ma il vantaggio degli ospiti si dilatava sul +9 (26-17) grazie ad una tripla di Braccagni e un canestro in contropiede di Calvellini. Il Vismederi si affidava a Masciarelli e, con un break di 7-0, si riportava a contatto. Le due squadre facevano sentire molto il corpo anche con alcuni contatti decisamente al limite: Evangelisti di beccava un tecnico per proteste per un fallo non fischiato su Braccagni ma a metà partita erano i ragazzi di Belletti sembrare più nervosi, anche con un po’ di frustrazione al tiro. La Stosa ne approfittava e chiudeva in vantaggio di 6 punti il primo tempo.

Nel terzo quarto il Costone provava ad alzare l’intensità della propria difesa ma la Virtus non era certo da meno. A metà periodo, arrivava però un primo break costoniano: Masciarelli era caldissimo e realizzava i canestri che riportavano il match in parità sul 43-43. Nannipieri e Zeneli da una parte, Braccagni dall’altra mandavano le squadre all’ultimo mini-intervallo sul 47-46 per il Costone. Nell’ultimo periodo la Virtus però pagava dazio alla stanchezza e il Costone ne approfittava per allungare fino al +10 (58-48) con due bombe di Nannipieri e Matteo Paoli. La doppia cifra di vantaggio a metà dell’ultimo periodo era il preludio alla passerella finale per il Vismederi. Morciano cercava di tenere in linea di galleggiamento i suoi, ma le individualità del Costone permettevano ai padroni di casa di mantenere una distanza di sicurezza. Matteo Paoli chiudeva i conti fino al 71-55 finale. AF