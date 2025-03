Il Costone dimentica le amarezze e festeggia. Prima vittoria della seconda fase. Gazzada ko

COSTONE 91GAZZADA 73

COSTONE: Brocco ne, Massari ne, Paoli F. 13, Paoli M. 11, Banchi 4, Zeneli 10, Bruttini 7, Sebastianelli 14, Bastone 25, Torrigiani 7. Allenatore Belletti.

GAZZADA: Aliverti ne, Cassinerio 2, Mina 6, Tannoia 20, Pesenato 22, Veronesi, Pisoni 8, Dell’Acqua 2, Dagri 3, Gaye ne, Lovato 10, Tenconi ne. Allenatore Bianchi.

Arbitri: Rossetti, Pampaloni.

Parziali: 23-16, 43-36, 64-52.

SIENA – Il Costone ritrova finalmente la vittoria, la prima nella seconda fase, battendo in casa il 7 Laghi Gazzada per 91-73. Prova convincente di tutta la squadra che ha inaugurato come meglio non si può il ciclo di 3 partite in una settimana (giovedì gialloverdi di scena a Tortona, domenica sfida a Pavia per chiudere il girone di andata) e soprattutto ha risposto di squadra all’assenza di Ferdinando Nasello, considerando che coach Belletti ha avuto buone cose da tutti i giocatori che sono scesi in campo.

Avvio di partita contratto per il Costone che subiva la fisicità di Pesenato nel pitturato. Il centro lombardo era autore di 6 dei primi 8 punti di Gazzada e solo grazie ad un paio di iniziative di Banchi e Bastone, il Vismederi riusciva a trovare il momentaneo pareggio sull’8-8 a metà primo quarto. Ma c’era poca precisione da una parte e dall’altra, tantissimi gli errori al tiro, alcuni anche piuttosto banali. Solo sul finire della prima frazione di gioco il Costone metteva le cose a posto, soprattutto per effetto delle triple dei gemelli Paoli, che permettevano alla squadra di coach Belletti di chiudere sul +7 i primi 10’.

Ad inizio secondo quarto si vedeva anche un po’ di zone press per il Costone e Gazzada perdeva progressivamente contatto (oltreché ritmo) con la partita. Solo alcune triple tenevano vivi i lombardi nonostante i canestri di Bastone e la solidità di Torrigiani nel pitturato. Il Vismederi toccava anche il +11 dopo una bomba di Filippo Paoli ma poi concedeva due contropiedi a Gazzada che lasciavano aperta la contesa. A metà gara i punti di vantaggio dei gialloverdi restavano così 7.

Nel terzo periodo il Costone toccava a più riprese superava la doppia cifra di vantaggio (dopo i canestri di Sebastianelli, Zeneli, ancora Sebastianelli dalla lunetta e Torrigiani) e solo negli ultimi 2’ Gazzada, grazie alla zona, riusciva a ridurre il gap fino al -7. Ma 5 punti di fila di capitan Bruttini ristabilivano le distanze e permettevano al Vismederi di allungare fino al 64-52 con cui si andava all’ultimo mini-intervallo.

Il match però era ormai indirizzato, anche perché una tripla di Zeneli inaugurava l’ultimo quarto, portando il Costone sul +15. Il match non aveva più nulla da dire e il Costone terminava in controllo fino al +18 finale.