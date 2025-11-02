Il Costone è inarrestabile. Empoli si arrende. E’ la sesta vittoria consecutiva in campionato

COSTONE 75 USE EMPOLI 71

COSTONE: Masciarelli 19, Zocca 10, Massari ne, Nasello 7, Paoli F. 7, Paoli M. 4, De Marchi ne, Zeneli 5, Nannipieri 9, Ballabio 9, Rosso 5. Allenatore Belletti.

EMPOLI: Ciano 7, Baldacci ne, Sesoldi ne, Rosselli 3, Cipiriani 10, Sakellariou 17, Marini ne, Tosti 6, Giantini ne, Soviero 10, Paluzzi 18, Regini ne. Allenatore Valentino.

Arbitri: Piancatelli, Pompei.

Parziali: 22-14, 42-35, 55-50.

SIENA – Inarrestabile Costone. Altra prova di forza del Vismederi che centra la sesta vittoria in altrettanti incontri di campionato, battendo al PalaOrlandi la USE Empoli, prima dell’incontro seconda forza del campionato. 75-71 il punteggio finale in favore degli uomini allenati da coach Belletti (nella foto) nella serata in cui la squadra ha ritrovato Ferdinando Nasello, finalmente recuperato dopo l’infortunio alla caviglia patito alla seconda giornata. A discapito dello scarto finale (il -4 finale è frutto degli sforzi empolesi per evitare una peggiore differenza canestri a risultato ormai acquisito), è stata una vittoria importante per il Costone che lancia un messaggio forte a tutto il campionato: anche al cospetto di un avversario forte e quotato, il Vismederi trova sempre le forze per imporsi.

Partita intensa e combattuta, quella con Empoli. Un incontro pressoché sempre condotto dal Vismederi che ha dimostrato anche una grande lucidità nei momenti in cui i valdelsani hanno messo in difficoltà Zocca e compagni. Dopo un promettente primo quarto, chiuso addirittura a +8 dal Costone, Empoli si faceva sotto grazie alle sue difese tattiche e colpendo con efficacia dall’arco. La partita ha vissuto di grandi fiammate: spesso il Vismederi ha provato a scappare, ma gli uomini di Valentino sono sempre stati bravi a ricucire lo strappo e mettere di tanto in tanto il nasco avanti. Questo il film della partita fino al 63-62 Empoli a metà dell’ultimo periodo.

Nelle azioni successive, però, una tripla di Nasello e il quinto fallo di Rosselli indirizzavano definitivamente il match in favore del Costone. Masciarelli (19 i suoi punti totali) da tre e una penetrazione di Ballabio chiudevano i conti, lasciando a Empoli solo il modo di chiudere sul 75-71 finale, evitando un passivo peggiore. Nota a margine: prima dell’incontro è stato rispettato un minuto di raccoglimento per le scomparse di Marcella Senesi, moglie di Alfio Lorenzetti, e di Lorenzo Renzoni, storico dirigente della sezione femminile del Costone. Raccoglimento che comunque era già stato richiesto dalla società gialloverde prima che nel fine settimana si verificassero questi due lutti a causa della drammatica vicenda di Miriam Oliviero.

AF