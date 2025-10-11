Il Costone in missione a Moncalieri. Franceschini: "Sono giovani e vivaci"

Procede a punteggio pieno il cammino del Vismederi Costone che fin qui ha raccolto due vittorie in altrettante uscite e vuole continuare su questa strada. Questa sera, i gialloverdi affrontano il Grantorino Basketball Draft nella terza giornata di campionato: si gioca al PalaEinaudi di Moncallieri, palla a due alle ore 19, Anna Scolaro di Carmagnola (Torino) e Alessandro Ghirardo di Orbassano (Torino) i due fischietti che dirigeranno l’incontro. Coach Michele Belletti dovrà fare a meno di Ferdinando Nasello, infortunatosi sabato scorso alla caviglia dopo appena un minuto e mezzo di partita: il capitano gialloverde ne avrà per almeno 2/3 di settimane e, per il Costone, si tratta di una tegola non da poco considerando che sabato prossimo va in scena il primo derby della stagione contro la Stosa Virtus. In ogni caso le condizioni del giocatore saranno ancora valutate e, soprattutto, nel frattempo c’è da pensare a Gran Torino. I piemontesi, formazione di recente costituzione nata dalla fusione di diverse realtà torinesi, hanno esordito in campionato con due sconfitte: 80-72 contro Cecina e 87-67 a San Miniato.

A presentare la gara è stato Filippo Franceschini, viceallenatore del Vismederi: "Affrontiamo una squadra giovane e vivace. Vengono da due sconfitte, ma i risultati non rispecchiano pienamente il loro valore. È una formazione composta interamente da ragazzi dell’Under 19, giovani talentuosi che stanno facendo esperienza tra i grandi. Come tutte le squadre giovanili – ha detto ancora Franceschini -, giocano ad alto ritmo e hanno grande pericolosità sugli esterni. Nelle prime due giornate sono sempre riusciti a rientrare in partita. Vivendo molto sul tiro da fuori, può capitare che subiscano parziali importanti ma sono contemporaneamente capaci di piazzarne. Ai ragazzi chiederemo di mantenere lo stesso atteggiamento difensivo visto con Borgomanero e Legnaia. Si sa, quando l’attacco non gira, le partite si vincono con la difesa – ha aggiunto Filippo Franceschini –. Per quanto riguarda Nasello, l’infortunio è stato un colpo duro, arrivato dopo appena un minuto e mezzo dall’inizio e le sue condizioni saranno monitorate strada facendo. La squadra è comunque strutturata per sopperire alle assenze – ha aggiunto il vicecoach gialloverde -: abbiamo dieci giocatori in grado di garantire equilibrio e competitività. Dovremo adattarci, magari con qualche sacrificio di ruolo, ma senza cercare scuse - ha concluso Franceschini -: dobbiamo semplicemente farci trovare pronti per la prossima partita".

AF