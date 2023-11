Il Costone macina punti, è capolista da solo. Coach Tozzi: "Risultati frutto del nostro lavoro"

Dieci partite giocate, con un record di 9 vittorie e una sola sconfitta: il migliore per entrambi i gironi. Miglior attacco, con circa 83 punti a segno in ogni partita (in totale 833), e miglior difesa con soli 65 punti concessi di media agli avversari (totale 650). Ma non solo: c’è il primo posto in classifica in solitaria al termine del girone di andata, con 6 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Sono i numeri che certificano il dominio incontrastato del Costone: un fuoriclasse per la categoria, quella gialloverde, che sta spazzando via gli avversari. Ultimo in ordine temporale la Fides Montevarchi, altra squadra tra le più attrezzate del torneo ma che, come Prato nella giornata precedente, è stata superata nettamente. "È un bilancio positivo che ci gratifica molto". Così il coach del Costone Maurizio Tozzi (foto) dopo la partita vinta al PalaOlrandi per 87-60 su Montevarchi. "I numeri dicono che abbiamo lavorato bene e che la squadra è andata in crescendo, in attacco e in difesa – ha sottolineato Tozzi –. Ci dispiace fermarsi ora che eravamo in striscia ma la formula del campionato è questa. Approfitteremo della sosta per lavorare e per dare un po’ di pausa a qualche giocatore che ha bisogno di riposo. Uno su tutti è Gianni (Terrosi, ndr) che sta stringendo i denti su un dolore fisico". Il Costone, nell’ultimo turno di andata, osserva il turno di riposo dopo un girone con l’acceleratore sempre al massimo. In agenda poi ci sono anche le final four di Coppa Toscana che saranno ospitate al PalaOrlandi, obiettivo a cui la società tiene tanto. "Sono contento anche perché questo gruppo sente molta responsabilità – ha detto ancora Tozzi –. La sente nei confronti di una società presente e che ci vuole bene. C’è anche molta pressione, come è inevitabile. Però la sentiamo nel modo giusto: sono pressioni nostre, intime, in cui ognuno di noi ha le motivazioni giuste per fare bene. I ragazzi sono concentrati. Sappiamo di essere un’ottima squadra ma non cadiamo nel tranello che tutto ci è facile – ha concluso Tozzi –. Tutto quello che otteniamo è conseguenza del lavoro".

AF