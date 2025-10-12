Il Costone non sbaglia un solo colpo. Grantorino si inchina: tris di vittorie

GRANTORINO

70

COSTONE

80

GRANTORINO: Battaglio 7, Zumstein ne, Pizzaia 7, Bossola 10, Losito 8, Fracasso 3, Giglio, Mancino 2, Milone 2, Grillo 9, Barla 9, Obaseki 13. Allenatore Comazzi.

COSTONE: Masciarelli 15, Zocca 10, Massari ne, Paoli F. 20, Paoli M. 5, De Marchi 2, Zeneli 7, Piattelli ne, Nannipieri 4, Ballabio 9, Rosso 8. Allenatore: Belletti.

Arbitri: Scolaro, Ghirardo.

Parziali: 21-29; 41-50; 54-66.

MONCALIERI – Terzo successo di filo in altrettanti impegni di campionato per il Vismederi Costone che passa, con autorità, anche a Moncalieri, casa del Grantorino Basketball Draft. 80-70 il punteggio finale che, seppur priva di Nasello (che ne avrà presumibilmente per altre 2 settimane dopo l’infortunio alla caviglia subito con Legnaia), ha fatto la voce grossa in Piemonte conducendo praticamente per tutto l’arco dell’incontro. Gran mattatore di serata Filippo Paoli, con 20 punti a referto, in doppia cifra anche Masciarelli con 10 e Zocca con 10. La partita è stata equilibrata, di fatto, solo nel primo quarto, quando la vitalità e l’energia dei piemontesi hanno (almeno inizialmente) sorpreso il Costone. Il Vismederi ci ha messo un po’ a prendere le misure agli avversari ma, negli ultimi 2’ del primo quarto, trovava il primo allungo di serata grazie ai canestri di Zocca e Filippo Paoli. Il 10-0 con cui si chiudeva la prima frazione di gioco lanciava la squadra di Belletti che prendeva il controllo e il comando del match per non lasciarlo più. Ancora di Filippo Paoli il canestro che dava il +10 ai gialloverdi a inizio secondo quarto. Senza Nasello, Belletti (nella foto) sceglieva spesso di affidarsi a Masciarelli come 4 atipico con Zeneli pivot: una scelta tattica che apriva l’area di Grantorino, favorendo le penetrazioni degli esterni costoniani. Nannipieri realizzava il +12, ma Bossola e Mancino riportavano i padroni di casa sul -7 poco prima dell’intervallo lungo. Il +9 di metà gara era comunque un margine rassicurante per il Vismederi che, nel terzo quarto, tornava sopra la doppia cifra di vantaggio grazie ai canestri del solito Filippo Paoli e di Rosso. L’ultima frazione si apriva con un disperato colpi di reni dei padroni di casa, ma Zeneli e Masciarelli ricaccivano indietro le velleità dei piemontesi. I titoli di coda però li faceva partire il solito Filippo Paoli, prima con una super conclusione da sette metri, poi con i tiri liberi del +10 che, alla sirena finale, fissavano il punteggio sull’80-70 per il Costone.

