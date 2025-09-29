Il Costone parte con il piede giusto. Vittoria convincente a Borgomanero

BORGOMANERO 68COSTONE 82

BORGOMANERO: Oliveri 9, Buttiglione 20, Lastella 3, Benzoni 19, Rey ne, Martino ne, Gaiola 10, Charfi, Burkhardt, Pellegrino 5, Baiardi ne, Alberti 2. Allenatore Di Cerbo.COSTONE: Masciarelli 12, Zocca 10, Massari ne, Nasello 22, Paoli F. 7, Paoli M. 3, De Marchi, Zeneli ne, Nannipieri 4, Ballabio 14, Rosso 10. Allenatore Belletti.

Arbitri: Dell’Accio e Pittatore.Parziali: 14-22; 24-41; 53-58.

BORGOMANERO – Esordio vincente per il Costone, che al PalaDonBosco di Borgomanero supera locali mai domi. Dopo un primo tempo a senso unico, i gialloverdi devono fronteggiare i ripetuti tentativi di rimonta dei piemontesi, ma Nasello e compagni resistono colpo su colpo riuscendo sempre a respingerli. Alla sirena finale il tabellone recita 68-82. Ora l’attesa è tutta per l’esordio casalingo: appuntamento sabato 4 ottobre, alle 21.00 al PalaOrlandi, per la sfida contro l’Olimpia Legnaia. Parte forte il Costone: Rosso segna il primo canestro del campionato, seguito da Masciarelli e Nasello per il +6 iniziale. Benzoni accorcia dalla distanza, ma Masciarelli e Ballabio fissano il 3-10 dopo poco più di tre minuti. I padroni di casa si affidano ancora a Benzoni, che riporta i suoi a -2, ma i gialloverdi allungano di nuovo fino al +8. Borgomanero prova a rientrare, prima che Nannipieri chiuda il primo quarto sul 14-22.

Nel secondo periodo il College tenta di ridurre lo svantaggio, ma Siena risponde con la tripla di Filippo Paoli e i punti di Nasello che valgono il +12. La difesa sale di intensità e, con i canestri di Rosso e Zocca, gli ospiti volano a +16. Benzoni prova a contenere, ma all’intervallo il tabellone segna 27-41 per il Costone. Al rientro dagli spogliatoi i piemontesi partono forte e, nonostante i canestri di Ballabio e Filippo Paoli, si riportano a -4. Nasello e Masciarelli interrompono il parziale firmando il 41-50. Buttiglione tiene in corsa i suoi e riduce a -7, Matteo Paoli risponde, ma Pellegrino accorcia ancora per il 48-54. Nel finale Nasello e Masciarelli consentono al Costone di chiudere il terzo quarto 53-58.

Nell’ultimo periodo Pellegrino e Oliveri riportano Borgomanero a -1. Siena reagisce con Nasello e Ballabio, che completa un gioco da tre punti, ma Oliveri sigla il 62-63. A scuotere i senesi è Zocca, seguito dai canestri di Filippo Paoli e Nasello per il 62-71 a 4’12’’ dalla sirena. I padroni di casa non si arrendono, ma Ballabio realizza ed è proprio lui che piazza la bomba che chiude definitivamente la sfida.