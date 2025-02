Il Costone pensa in grande. L’ostacolo è Borgomanero. Mens Sana a Torino, Virtus a Collegno: operazione salvezza

Alzata l’asticella, il Costone vuole partire con il piede giusto nel play-in gold. Questa sera alle 19 il match contro Borgomanero che, come il Vismederi, parte a quota 10 punti: al di là di un avversario tutto da scoprire, vincere sarebbe molto importante per la squadra allenata da coach Michele Belletti per prendersi subito un vantaggio importante in ottica play-off, per di più contro una diretta concorrente. A presentare la sfida è stato il viceallenatore, Riccardo Riccardini (nella foto): "Abbiamo chiuso la prima fase più che positivamente e conseguito il nostro obiettivo stagionale. Tuttavia, non abbiamo la pancia piena e vogliamo affrontare questi play-in gold con la voglia di fare il nostro meglio", ha esordito Riccardini. Poi ha aggiunto: "Affronteremo una squadra giovane, con grandi mezzi atletici e tantissimo talento. Probabilmente il loro stile di gioco è diverso dal nostro, proprio per questo sarà fondamentale approcciare la partita con la giusta mentalità difensiva e appoggiarci ai nostri punti di forza. Ho visto i ragazzi allenarsi bene durante la settimana – ha proseguito il tecnico costoniano –. Probabilmente sapere che ora non abbiamo più nulla da perdere ci consente di lavorare con la testa sgombra e una serenità che può solo farci bene. Partiamo in questa post season da 10 punti, un buon punto di partenza che ci dà la possibilità di puntare a un posto nei play-off. So che l’orario è inconsueto, ma spero davvero che il pubblico del PalaOrlandi risponda presente anche stavolta. In questa seconda fase – ha concluso Riccardini -, affronteremo squadre che si vedono di rado a Siena, e credo che saranno incroci interessanti per tutti gli appassionati". Gli arbitri dell’incontro saranno Tommaso Cavasin di Rosignano Marittimo e Matias Deliallisi di Livorno. Quella di questa sera sarà prima delle sei partite che il Costone affronterà nella seconda fase. Nel prepartita ci sarà la possibilità di sottoscrivere il mini-abbonamento da 50 euro per il play-in gold. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la società via mail a [email protected].