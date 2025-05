Il Costone rinnova la fiducia a coach Belletti: "Sono determinato ad alzare l’asticella"

Non c’erano dubbi sulla sua riconferma e la fumata bianca non ha tardato ad arrivare. Il matrimonio tra Vismederi Costone e coach Michele Belletti (foto) va avanti: "L’allenatore piemontese guiderà la formazione gialloverde anche nel campionato di Serie B Interregionale 2025/26. Il tecnico, dopo aver ben figurato nella passata stagione e aver centrato l’obiettivo salvezza già al termine della prima fase, gode della massima fiducia della dirigenza costoniana", si legge nel comunicato diffuso dalla società. "Siamo molto soddisfatti di poter confermare coach Belletti alla guida tecnica della prima squadra – ha commentato il ds gialloverde Francesco Bonelli –. Con lui abbiamo iniziato un percorso che ha dato subito risultati positivi sia in termini di gioco che di identità del gruppo. Belletti ha dimostrato grande competenza, capacità di lettura delle situazioni e un approccio sempre equilibrato, ma quello che abbiamo apprezzato di più è la sua dimensione umana: il modo in cui ha saputo relazionarsi con lo spogliatoio, con lo staff e con l’ambiente Costone. La continuità è un valore in cui crediamo – ha concluso Bonelli –. Siamo convinti che con lui potremo dare seguito al lavoro fatto e alzare ulteriormente il livello".

Da parte sua, Bellettisi è detto entusiasta di proseguire l’esperienza in gialloverde. "Sono determinato a portare avanti questo progetto tecnico e a migliorare ulteriormente rispetto a quanto fatto finora – ha detto –. Sono molto soddisfatto di ciò che abbiamo costruito quest’anno, ma sia io che la società siamo consapevoli della necessità di puntare a una versione ancora migliore del Costone. Nella Serie B Interregionale 2024/25 abbiamo già dimostrato di essere competitivi, ma la vera motivazione deve essere quella di compiere un ulteriore passo in avanti. Aver centrato l’obiettivo che ci eravamo prefissati è motivo di grande orgoglio, ma ciò che mi gratifica ancor di più è aver sempre messo in campo una squadra competitiva. Sappiamo che la prossima B2 sarà estremamente impegnativa – ha concluso coach Belletti –, ma siamo determinati ad alzare l’asticella".

AF