Il Costone sfida Oleggio di Catalani. La Mens Sana va a Serravalle Scrivia

Seconda trasferta consecutiva per il Costone, di scena al Palasport ‘Umberto Re’ di Boffalora Sopra Ticino (Milano) per il terzo turno del play-In Gold, dove i gialloverdi sono ancora a secco di vittorie. Ad attendere la squadra di coach Michele Belletti c’è Oleggio; gli arbitri dell’incontro sono Pirazzi di Serravalle Sesia (Vercelli) e Orlandi di Broni (Pavia).

"In settimana ho visto una squadra unita, che non ha mollato e che ha lavorato bene. Vogliamo recuperare quell’entusiasmo che è necessario per dare il massimo nella seconda fase. Ci aspetta un incrocio complesso, contro una squadra composta da ragazzi giovani, con un futuro davanti e che giocano benissimo". A dirlo è stato Riccardo Riccardini (nella foto), vicecoach del Vismederi.

"Non sta a me sottolineare quanto alto sia il livello del loro settore giovanile e i traguardi che hanno raggiunto negli anni – ha aggiunto Riccardini -. Posso dire che per noi sarà una sfida difficile ma stimolante. Il nostro obiettivo non è cambiato dopo due partite – ha proseguito –: vogliamo un posto tra le prime otto per assicurarci un biglietto per i playoff. Sappiamo che ci sono ancora dieci partite e vogliamo dimostrare di essere in grado di compiere anche questa impresa. Ai ragazzi abbiamo chiesto di essere più attenti ai dettagli – ha concluso Riccardini –. Non dobbiamo commettere l’errore di perdere entusiasmo dopo gli ultimi risultati, anzi, dobbiamo mettere in campo la giusta fame di vittoria".

Di fronte il Costone si troverà coach Michele Catalani, vecchia conoscenza del basket senese perché per molti anni è stato responsabile del settore giovanile della Mens Sana. La sua squadra è reduce dalla sconfitta di Quarrata (mercoledì, 91-74 il punteggio), ma anche dalla vittoria della Coppa Italia under 19 (lo scorso weekend) quando pressoché tutti i giocatori di Oleggio hanno vestito la maglia dell’Olimpia Milano. "Incontriamo una delle grandi di questo girone – dice Catalani -. Sarà una partita difficile, il Costone ha giocatori molto fisici. Giochiamo in casa e abbiamo il pubblico a nostro favore. Però – ha concluso Catalani -, dobbiamo adeguarci al livello di fisicità degli avversari".