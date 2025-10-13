Il Costone si sbarazza di Pontedera. Ospiti in partita solo nel primo tempo

COSTONE

PONTEDERA

COSTONE: Samokhvalova 24, Zanelli 4, Miccoli 12, Braida, Casini, Bonaccini G., Sposato 2, Pierucci, Bonaccini V. 6, Nanni 4, Sabia 4, Kazantseva 6. Allenatore Fattorini.

PONTEDERA: Chiemiska 4, Marassi 6, Garbini 6, Marsili 1, Puccini 2, Daddi 2, Preziuso 11, Capozzo, Santini 6, Salvadori 12. Allenatore Biagi.

Arbitri: Dori, Goma Faisal.

Parziali: 17-11, 32-27, 60-33.

SIENA – Seconda vittoria in altrettante partite per l’Oleificio Fiorentini Costone. La squadra di Fattorini ha fatto la voce grossa battendo Pontedera per 75-48. Ma, a discapito del punteggio finale, la partita non è stata una passeggiata per le costoniane. Almeno nel primo tempo, Pontedera ha venduto cara la pelle e, seppur sempre in vantaggio, l’Oleificio Fiorentini ha fatto un po’ più di fatica rispetto a quanto non potesse essere previsto alla vigilia. La partita è svoltata nel terzo quarto quando le padrone di casa hanno sistemato le cose in difesa e a rimbalzo. Nella penultima frazione di gioco concessi appena 6 punti alle ospiti, mentre l’Oleificio Fiorentini colpiva con le sue principali bocche da fuoco. Miglior realizzatrice è stata Samokhvaova con 24 punti, in doppia cifra anche Miccoli a quota 12. Ma più in generale è stato tutto il Costone a esprimersi su buonissimi livelli per tutta la seconda metà di gara.

Il parziale del secondo tempo, del resto, lascia spazio a ben poche interpretazioni: è di 40-21 in favore dell’Oleificio Toscani il computo complessivo dei punti realizzati nel secondo tempo, un dato eloquente e che basta da solo a descrivere una partita che il Costone ha avuto la pazienza e il merito di risolvere a suo favore da metà partita in poi. Un crescendo che fa ben sperare anche per quella che è la condizione atletica della squadra. Ma c’è di più: il successo permette alle Ladies di restare in vetta alla classifica a punteggio pieno in coabitazione con Firenze e Piombino (in attesa di Valdarno-Pielle Livorno che si gioca stasera). E domenica prossima, alle 18, il PalaOrlandi ospita un interessante scontro al vertice visto che il Costone se la vedrà con il Basket Golfo Piombino.

