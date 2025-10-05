Il Costone supera l’Olimpia Legnaia. Nasello subito out. Prova di carattere

COSTONE

58

LEGNAIA

49

COSTONE: Masciarelli 18, Zocca 9, Massari ne, Nasello, Paoli F. 4, Paoli M. 7, De Marchi 3, Zeneli 5, Nannipieri 2, Ballabio, Rosso 10. Allenatore Belletti.

LEGNAIA: Euzzor 5, Janha 2, Santin, Merlo 2, Betti ne, Baldasseroni 9, Scali 4, Del Secco 4, Sulina 15, Tintori 8, Lastrucci ne. Allenatore Armellini.

Arbitri: Piancatelli, Pampaloni.

Parziali: 19-7, 30-32, 48-41.

SIENA – Seconda vittoria in altrettante partite di campionato per il Vismederi Costone che al PalaOlrandi ha battuto l’Olimpia Legnaia per 58-49. Vittoria più sofferta del previsto, quella della squadra di coach Michele Belletti, se non altro perché, dopo appena 90 secondi, il Costone ha dovuto rinunciare a Nasello, infortunatosi alla caviglia in un’azione di rimbalzo. Il Vismederi ha dovuto fare a meno del suo elemento di spicco ma, nell’occasione, ha ritrovato Zeneli, all’esordio in stagione. In estrema sintesi, il Costone è stato meno scintillante rispetto a quanto visto una settimana fa nel match d’esordio a Borgomanero, andando un po’ troppo a corrente alternata per tutto l’arco dell’incontro. Eppure il match sembrava ben indirizzato per il Vismederi che, nei primi 10’, dettava agilmente i ritmi e sembrava avere il controllo pressoché totale del gioco. Dopo il primo mini-intervallo però i padroni di casa erano meno aggressivi soprattutto in difesa e Legnaia ne approfittava per piazzare il parziale di 16-3 che la conduceva addirittura in vantaggio a metà periodo. Lo scarto restava minimo ma i fiorentini allenati da Armellini riuscivano a chiudere avanti la prima metà di partita, seppur si soli 2 punti.

La reazione costoniana, seppur non brillante né dominante e forse ottenuta più con la sciabola che con il fioretto, arrivava nel terzo quarto e partiva necessariamente dalla difesa. Con Nasello fuori dai giochi, Masciarelli si prendeva le maggiori responsabilità in attacco ed era proprio una sua tripla in contropiede a riportare il Costone sul +7 (46-39) a 3’ dall’ultima pausa. Ed era proprio con questa differenza di punteggio che si entrava in un ultimo quarto in cui Legnaia cercava continuamente di ricucire lo strappo, arrivando anche sul -3. Ma un’altra bomba di Masciarelli ricacciava indietro le velleità dei fiorentini. Rosso a 3’ dalla fine riportava il Vismederi sul +10, di fatto sancendo la fine di una partita non bellissima ma in cui il Costone ha fatto quello che doveva fare: cioè vincere. Anche se più sporchi del previsto, i due punti conquistati con Legnaia permettono al Vismederi di restare a punteggio pieno.

AF