Il Costone v a in missione a Casale Monferrato. Carica Terrosi: "Non ci vogliamo accontentare"

Il Costone vuole tornare alla vittoria lontano dal PalaOrlandi e conquistare i primi due punti nel play-In Gold. Questa la missione del Vismederi, di scena alle 18 al PalaFerraris di Casale Monferrato (Ferrero di Torino e Velli di Canavese gli arbitri). Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta: i senesi sono reduci dal 90-84 subito in casa per mano di Borgomanero e i piemontesi hanno ceduto 68-60 sul campo di Quarrata.

"Veniamo da una sconfitta che ci ha fatto capire bene cosa ci aspetta in questa seconda fase. Affronteremo squadre fisiche e i risultati saranno determinati da partite combattute per tutti i 40 minuti. Dobbiamo mantenere sempre alta l’attenzione", così Gianni Terrosi (nella foto), assistant coach costoniano nella presentazione della sfida. "Borgomanero ha messo in campo molta fisicità e alla fine sono stati alcuni episodi a condannarci. Questa settimana abbiamo lavorato per analizzare gli errori e farci trovare pronti già dalla prossima partita – ha proseguito Terrosi –. È la nostra prima trasferta lunga dell’anno, un’esperienza nuova per noi. Casale è una squadra che combina talento ed entusiasmo giovanile e, dopo le squalifiche di Formenti e Di Giuliomaria, tornerà al completo. Per noi ogni partita di questa fase è uno scontro diretto e ha un peso fondamentale se vogliamo puntare ai play-off – ha detto ancora Terrosi -. Il gruppo sta bene, anche se non attraversiamo il nostro momento migliore. Tuttavia, nelle ultime gare ci siamo confrontati con le squadre più forti del nostro girone e ora, ai play-in, l’asticella si è alzata notevolmente. Siamo fieri del nostro percorso e di ciò che abbiamo costruito dall’inizio della stagione. Ora ci troviamo a competere con piazze storiche del basket italiano e della Serie B – ha concluso -. Tutto ciò è motivo di vanto per noi ma non ci vogliamo accontentare, siamo qui per lottare fino in fondo".

Nei giorni scorsi, in casa Costone, aveva parlato anche il preparatore atletico Giovanni Perinti. "Sapevamo che la formula di quest’anno sarebbe stata particolare e, da subito, ci siamo messi all’opera per trovare la miglior strategia possibile – ha detto Perinti –. Vista la difficoltà della prima fase del campionato, abbiamo anticipato i tempi della preparazione in modo da portarci avanti con il ruolino di marcia, avere una condizione ottimale fin da subito e raccogliere punti preziosi. A causa dei tanti impegni ravvicinati e del poco tempo a disposizione, sul finire della regular season abbiamo dovuto ridurre il volume di allenamento e gestire al meglio le nostre risorse. Ora abbiamo ricaricato le batterie – ha aggiunto Perinti - e vogliamo premere sull’acceleratore".