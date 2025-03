Il Costone va a Tortona in cerca di continuità. Fiducia Riccardini: "Siamo motivati al massimo"

Missione in Piemonte per il Costone che vuole dare continuità ai propri risultati per continuare a lottare per i play-off. Vismederi di scena al palasport ‘Uccio Camagna’ di Tortona, casa del Derthona basket lab (costola giovanile del club attualmente ottavo in Serie A): palla a due alle 20,30; Pirazzi di Serravalle Sesia e Scolaro di Carmagnola gli arbitri dell’incontri. Ancora orfano dell’infortunato Nasello, il Costone vuole comunque confermare le ottime cose fatte vedere in assenza del proprio fuoriclasse. "Siamo motivati al massimo dopo il successo contro Gazzada – ha detto in sede di presentazione dell’incontro uno dei vice-caoch gialloverdi, Riccardo Riccardini (nella foto) -. La partita di Tortona è un incrocio fondamentale se vogliamo entrare tra le prime otto: questo è il nostro obiettivo, sono sicuro che i ragazzi daranno tutto. L’infortunio di Nasello – ha proseguito Riccardini - ha distribuito molte responsabilità tra i giocatori, soprattutto sugli esterni. Quindi siamo sicuri che sapranno trovare le soluzioni migliori. Rimangono da giocare 8 partite – ha spiegato il tecnico gialloverde -, dobbiamo sfruttare ogni possibilità a nostra disposizione. Ho visto i ragazzi motivati e non ho dubbi che faranno la partita che abbiamo studiato. Vorrei sottolineare infine il grande lavoro fatto dalla società nell’organizzare al meglio una trasferta così complessa – ha concluso Riccardini -. Tutto è studiato per facilitare il lavoro dei ragazzi e di noi dello staff e permetterci di scendere in campo con il massimo della serenità". Nel frattempo la società ha anche comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per la partita contro Pavia, in programma domenica alle 20.30. "L’incontro – spiega il Costone - si disputerà eccezionalmente al PalaCorsoni a causa dell’indisponibilità del PalaOrlandi, impegnato per l’intero fine settimana da una mostra felina. La società ringrazia il Cus, per aver conesso l’utilizzo dell’impianto, e la Virtus per la flessibilità oraria che ha permesso di organizzare l’evento senza difficoltà". Prezzi: 10 euro il biglietto intero, ridotto 6 euro per soci, over 65 e studenti. Ingresso gratuito per gli under 16 e tutti gli atleti del Costone (Baskin, giovanile, minibasket e femminile). Regolarmente validi gli abbonamenti, per ulteriori informazioni scrivere a [email protected].

