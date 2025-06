Il croato di Pordenone è stato espulso in gara 1 ma la società ha fatto ricorso: sarà in campo stasera? Sugli spalti si profilano numeri da serie A2. Cornice di pubblico importante, incerta la presenza di Mandic

C’è un’attesa quasi spasmodica in città per la gara di stasera alla Bondi Arena, che può decretare la promozione dell’Adamant in Serie B Nazionale. A Pordenone l’eroe di serata è stato Manuele Solaroli, che con una tripla a 40’’ dalla fine ha messo definitivamente la parola fine al tentativo di rimonta dei padroni di casa, indirizzando gara 1 verso i biancazzurri. E ieri ha raccontato proprio lui quegli ultimi istanti concitati di gara 1.

"Per fortuna è entrata, loro ci stavano rimontando e un po’ di timore ci era venuto, perchè eravamo stati davanti per 35 minuti. Non è stata un’azione costruita bene, ma per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. Abbiamo esultato perché è stata una vittoria fondamentale, ma adesso dobbiamo chiuderla in casa per non tornare a Pordenone e festeggiare", ha concluso l’ala imolese dell’Adamant.

A ieri sera c’era ancora incertezza sull’utilizzo di Mandic da parte dei friulani: il giocatore croato, espulso in gara 1 per proteste, ha ricevuto una squalifica di due giornate, ma la società ha fatto ricorso ed è possibile che i tempi tecnici stretti per esaminarlo gli permettano di scendere in campo e poi, nel caso, scontare la squalifica la prossima stagione.

Sarà regolarmente al suo posto, invece, coach Milli, la cui squalifica di una giornata è stata commutata in ammenda.

Al palasport questa sera si arriverà quasi certamente a quota 2mila presenze: all’incirca mille i biglietti venduti per i tifosi ferraresi, a cui vanno aggiunte le 200 persone previste da Pordenone, circa 200 sponsor, e poco meno di 400 tra tesserati e genitori delle società della provincia. È previsto quindi un colpo d’occhio delle grandissime occasioni, considerato anche che molte persone acquisteranno il proprio tagliando ai botteghini a ridosso della palla a due.

La biglietteria aprirà alle 19.30, il consiglio è quello di arrivare in anticipo per evitare code e ritardi all’ingresso. Per gli appassionati di palla a spicchi cittadina è la serata più attesa, quella dove poter festeggiare il ritorno in un campionato nazionale: è tutto apparecchiato, ora tocca all’Adamant mettere insieme gli ingredienti giusti per comporre la ricetta perfetta.

j.c.