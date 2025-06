Il Dany Quarrata scrive la storia: "Un trionfo iniziato da lontano"

"Non abbiamo fatto un miracolo. Questo risultato è figlio della programmazione e dell’organizzazione del club, e del talento e della voglia di vincere della squadra. Oltre ovviamente della passione dimostrata dai nostri tifosi". Impresa sportiva sì, ma guai a definirlo miracolo. Dalle parole di coach Alberto Tonfoni si capisce bene come dietro il salto di categoria del Dany Basket Quarrata targato Consorzio Leonardo in Serie B Nazionale non ci sia niente di improvvisato, ma che sia il risultato di un cammino costruito mese dopo mese. "È stato un percorso bellissimo, iniziato da lontano. Questa è la vittoria della società, dello staff tecnico e soprattutto di questi eccezionali giocatori. Abbiamo cominciato la stagione senza Antonini e Tiberti – ricorda l’allenatore dei mobilieri –, mentre Angelucci si è unito al gruppo in corsa. Per mezza stagione abbiamo dovuto rinunciare a Calabrese. Nel primo turno di playoff, invece, non abbiamo avuto a disposizione Molteni e in finale si è subito infortunato Tiberti. Questa squadra è stata capace di andare oltre ogni difficoltà".

Resilienza e compattezza sono le parole chiave. "Il segreto? L’amalgama del gruppo – il pensiero del presidente biancoblu Gino Giuntini –. Ai playoff ci siamo presentati con una fame e una carica maggiori rispetto a tutti i nostri avversari. Voglio spendere una parola per il pubblico. Non abbiamo mai avuto una tifoseria che ci ha seguito in giro per la Toscane e l’Italia come accaduto durante questo campionato. Sento che la passione sta crescendo sempre di più".

Il futuro intanto bussa già alla porta: il tema principale in vista della prossima annata sarà quello legato alla casa del Dany Basket. Il PalaMelo infatti non ha la capienza sufficiente per ospitare gare di Serie B Nazionale. La prima opzione ovviamente è rappresentata dal vicino PalaCarrara. "Mi auguro che dialogando con il Pistoia Basket si possa coltivare il valore dell’impresa che abbiamo appena compiuto. Noi comunque saremo pronti a giocare in un ambiente tutto nostro a cominciare dalla stagione 2027/28 – sottolinea Giuntini –. Nelle prossime due annate, dovremo per forza di cose scendere in campo a Pistoia".

Fra i protagonisti della promozione anche colui che ha allestito sapientemente il roster: il direttore sportivo Marco Nannini. "Questa stagione è stato un continuo crescendo. Vedere la gioia della squadra e di così tante persone che ruotano attorno al pianeta Dany Basket ripagano gli sforzi e i sacrifici che la società ha fatto. Nei playoff, ai quali ci siamo qualificati non senza difficoltà, partivamo da ottavi e proprio per questo il risultato ottenuto assume davvero i connotati di un capolavoro. Bisogna fare i complimenti a coach Tonfoni, al suo staff e ai ragazzi, che ci hanno regalato una felicità indescrivibile".

Francesco Bocchini