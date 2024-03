Il debutto di coach Manetti. Use, è corsa verso i playoff

L’Abc Sollettificio Manetti si appresta ad intraprendere la seconda fase di campionato nel girone playout. L’obiettivo stagionale che viene rappresentato dalla permanenza in Serie B Interregionale. L’esordio dei ragazzi di Samuele Manetti è in programma stasera, venerdì 1 marzo, alle 21 sul parquet del Collegno Basket (arbitri Ferrero e Dell’Accio di Torino). Si tratterà del primo di otto scontri diretti, otto partite delicatissime sotto ogni punto di vista: fisico, tecnico, tattico e, soprattutto, mentale ed emotivo. Otto gare che vedranno i gialloblu sfidare le quattro squadre piemontesi del girone A partendo da una classifica che, tenendo conto dei soli scontri diretti della prima fase, costringerà l’Abc, ultima a quota 2 punti insieme a Campus Piemonte, a fare gli straordinari fin dalla prima palla a due. Ad attendere l’Abc di coach Manetti una delle attuali favorite per uno dei cinque posti che metteranno in palio la salvezza diretta. Collegno, infatti, si presenta alla seconda fase nel quartetto di testa a quota 8 punti, in compagnia di Olimpia Legnaia, Basket Club Serravalle e Oleggio Basketball.

Domani sera alle 21, invece, è il turno dell’Use Computer Gross che si troverà di fronte al primo ostacolo della seconda fase, i lombardi della Coelsanus Basket 7 laghi (arbitri Montano di Monteriggioni e Forte di Siena) che inaugurando così la parte decisiva del campionato quella che potrebbe portare la squadra ai playoff. Il coach Luca Valentino presenta così la prossima gara.

"Approcciamo questa seconda fase con entusiasmo e curiosità - esordisce il tecnico - affrontando Gazzada, entrata al fotofinish nelle prime quattro dell’altro girone. Un girone, il loro, sicuramente di più alto livello tecnico visto che ha all’interno dei vari roster giocatori che sono stati punti di riferimento delle squadre di B gli anni passati. L’ottimo lavoro fatto nella prima fase che ci assicura otto punti ai nastri di partenza dobbiamo lasciarlo per il momento da una parte e giocare partita dopo partita al massimo delle nostre possibilità, migliorando all’interno di queste gare e provando a competere con tutti. Sabato sera, per iniziare al meglio, dovremo portare in campo le certezze che abbiamo acquisito e la solidità difensiva alzando il ritmo e restando uniti nelle difficoltà".

Una gara dunque da disputare con il giusto approccio per iniziare al meglio questa seconda fase del campionato dove è richiesta ancora tanta concentrazione.