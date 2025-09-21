Il debutto in salita dell’Estra. La vera ’prima’ di TDR è a Verona: "Non immaginavo questi problemi. Ma chi c’è darà tutto fino alla fine»

Una grande emozione e non potrebbe esistere altro sentimento se non questo per Tommaso Della Rosa, che oggi farà il suo esordio come capo allenatore sulla panchina dell’Estra. Della Rosa aveva già diretto la squadra in prima persona una volta lo scorso anno, ma questa che sta per iniziare è tutta un’altra storia. "Prima di tutto voglio fare un augurio speciale a Gabriele Benetti – dice il coach biancorosso –, di tornare non il più velocemente possibile ma il più sano possibile. Provo una grande emozione perché è vero che lo scorso anno avevo diretto una partita, ma si trattava di una sola gara, quest’anno è un’emozione maggiore per avere avuto la fiducia da parte della società e per allenare una squadra tutta mia dall’inizio".

Pistoia affronterà alla prima Verona sul parquet avversario (oggi ore 18) e con un roster non al massimo: sicuramente Della Rosa si aspettava un altro tipo di esordio, magari meno burrascoso. "Quando ho firmato per Pistoia – afferma – fantasticavo su come sarebbe stata la pre stagione e poi l’inizio del campionato, non immaginavo di certo che le cose sarebbero andate così. Tuttavia I ragazzi hanno reagito e in allenamento hanno sempre dato qualcosa di più. Ci troviamo ad affrontare Verona, una squadra fortissima, senza Zanotti e Benetti e con Saccaggi al cinquanta per cento. Una partenza difficile in cui dovremo avere una soglia dell’attenzione e dell’urgenza molto alta sapendo di avere di fronte una delle migliori squadre del campionato e noi dovremo essere brutti, sporchi e cattivi".

Verona, come ha detto coach Della Rosa, è una delle squadre più forti del campionato e Pistoia oltre ad essere brutta, sporca e cattiva dovrà giocare una partita di grande attenzione e diligenza tattica per provare a portare via i due punti. "Proveremo ad affrontare Verona con quintetti alternativi – spiega Della Rosa –. Loro giocano una pallacanestro di sistema con un grande movimento di palla e noi dovremo essere bravi ad interrompere il loro flusso offensivo. In difesa invece sono molto aggressivi sulla palla, noi dovremo fare di tutto per portarli fuori ed attaccarli sul close out. Certo l’assenza di Benetti e Zanotti ci ha portato necessariamente a dover fare degli adattamenti, perdiamo qualcosa a livello di peso nella copertura dell’area, ma potremo sfruttare l’agilità di Alessandrini per bilanciar".

La volontà è quella di mantenere l’idea iniziale di squadra pur con qualche accorgimento necessario. "Non volevamo stravolgere la squadra dopo l’infortunio di Benetti – spiega il coach biancorosso - per questo abbiamo deciso di firmare Dellosto. Ci piaceva come avevamo costruito la squadra, con la prerogativa di essere grossi in tutti i ruoli a parte nel ruolo di guardia con Jazz che però dal punto di vista difensivo è un giocatore molto valido. Knight per me è un 3 puro, ma la sua duttilità gli permette di spaziare anche nelle posizioni di 2 e 4, tanto in attacco quanto in difesa. Dipenderà anche dall’avversaria di turno e dalle nostre esigenze".

Maurizio Innocenti