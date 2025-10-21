Acquista il giornale
Il derby della Valdelsa va all’Abc. Vittoria netta contro il Certaldo. Domani si torna già in campo

di SIMONE CIONI
21 ottobre 2025
VIRTUS CERTALDO61ABC CASTELFIORENTINO81

VIRTUS CERTALDO: Rosi 3, Maltomini 9, Mencherini 8, Ricci 18, Rettori 7, Viviani, Gualtieri 8, Lucas 6, Guainai 2, Fedeli n.e., Borghini n.e., Nesi n.e. All.: Crocetti.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ticciati, Corbinelli 25, Talluri n.e., Berni 6, Torrigiani 18, Lazzeri 1, Marchetti, Cicilano, Landi 7, Cantini 3, Mancini 8, Pedicone 13. All.: Paludi.

Arbitri: Natucci di Bagni di Lucca e Tabarin di Pistoia.

Parziali: 16-20; 26-41; 48-60.

CERTALDO – Il derby valdelsano di Serie C si tinge ancora di gialloblù. Dopo la vittoria in Coppa Toscana al Pala Betti, infatti, l’Abc Solettificio Manetti si prende anche il primo di campionato espugnando Certaldo con un netto 61-81. Dopo un ottimo avvio dei padroni di casa (6-1) si accende anche l’Abc, che arriva davanti al primo riposo (16-20 al 10’). Ma è nel secondo quarto che i castellani scavano il solco che indirizza pesantemente l’incontro, quando Mancini e Torrigiani firmano il più venti (20-41), prima che due triple di Maltomini e Mencherini mandino tutti all’intervallo lungo sul 26-41. Nel terzo parziale Certaldo prova a rientrare con Ricci e Gualtieri (46-55 al 28’), finché un Corbinelli glaciale dalla lunetta ristabilisce le distanze (48-60 al 30’). A questo punto l’Abc gestisce bene il quarto ed ultimo parziale ritoccando quel più venti, che poi è il margine con cui si chiude il match. Adesso, però, per entrambe è già tempo di tornare in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. Domani sera alle 21.15 la Virtus Certaldo sarà di scena a Fucecchio, mentre alle 21 al Pala Betti l’Abc ospiterà il Prato Dragons.

© Riproduzione riservata

