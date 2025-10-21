Il derby della Valdelsa va all’Abc. Vittoria netta contro il Certaldo. Domani si torna già in campo

VIRTUS CERTALDO61ABC CASTELFIORENTINO81

VIRTUS CERTALDO: Rosi 3, Maltomini 9, Mencherini 8, Ricci 18, Rettori 7, Viviani, Gualtieri 8, Lucas 6, Guainai 2, Fedeli n.e., Borghini n.e., Nesi n.e. All.: Crocetti.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ticciati, Corbinelli 25, Talluri n.e., Berni 6, Torrigiani 18, Lazzeri 1, Marchetti, Cicilano, Landi 7, Cantini 3, Mancini 8, Pedicone 13. All.: Paludi.

Arbitri: Natucci di Bagni di Lucca e Tabarin di Pistoia.

Parziali: 16-20; 26-41; 48-60.

CERTALDO – Il derby valdelsano di Serie C si tinge ancora di gialloblù. Dopo la vittoria in Coppa Toscana al Pala Betti, infatti, l’Abc Solettificio Manetti si prende anche il primo di campionato espugnando Certaldo con un netto 61-81. Dopo un ottimo avvio dei padroni di casa (6-1) si accende anche l’Abc, che arriva davanti al primo riposo (16-20 al 10’). Ma è nel secondo quarto che i castellani scavano il solco che indirizza pesantemente l’incontro, quando Mancini e Torrigiani firmano il più venti (20-41), prima che due triple di Maltomini e Mencherini mandino tutti all’intervallo lungo sul 26-41. Nel terzo parziale Certaldo prova a rientrare con Ricci e Gualtieri (46-55 al 28’), finché un Corbinelli glaciale dalla lunetta ristabilisce le distanze (48-60 al 30’). A questo punto l’Abc gestisce bene il quarto ed ultimo parziale ritoccando quel più venti, che poi è il margine con cui si chiude il match. Adesso, però, per entrambe è già tempo di tornare in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. Domani sera alle 21.15 la Virtus Certaldo sarà di scena a Fucecchio, mentre alle 21 al Pala Betti l’Abc ospiterà il Prato Dragons.