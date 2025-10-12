Il derby Faenza-Ravenna: "Carichi al punto giusto"

Entusiasmo e convinzione di potersela giocare con chiunque. Con queste certezze l’OraSì si presenta alle 18 al PalaCattani, forte della vittoria ottenuta in casa con Nocera, e della sconfitta a testa altissima a Caserta, che ha dato al gruppo grande consapevolezza. Il derby in casa della Tema Sinergie sarà un altro test importante per la crescita del gruppo e l’OraSì ci arriva con tante buone sensazioni, a partire da Dron, sempre più leader con i suoi 21 punti di media. Con Nocera è tornato protagonista Paolin, che ha segnato 14 punti e preso il testimone da Naoni, lussatosi la spalla dopo pochi minuti. Il playguardia non sarà della partita e se l’infortunio sarà meno grave del previsto, potrebbe esserci sabato 18 in casa del Loreto Pesaro.

"Arriviamo al derby carichi nel modo giusto – spiega coach Andrea Auletta – un po’ come lo sono tutte le squadre in questo momento della stagione, perché siamo all’inizio del campionato e quindi c’è tanta voglia di migliorare e di crescere a livello di squadra e individuale. Veniamo da una partita giocata pochi giorni fa, che ci ha dato quello che ci serviva anche per ritrovare un po’ di agonismo, dato che siamo stati fermi un week end per il rinvio con Nocera, e ci ha fatto sicuramente bene e a livello di crescita".

Per Auletta, Faenza ha tanti punti di forza che dovranno essere disinnescati. "Faenza ha sicuramente un roster molto competitivo e lo dimostrano i risultati che ha ottenuto nelle prime tre giornate. È un gruppo giovane, molto ben allenato da un tecnico esperto e ha caratteristiche importanti come l’atletismo, il tiro da tre punti, l’uno contro uno e il gioco in post basso. È una squadra completa dove spicca il collettivo e ha individualità con esperienza come Santiangeli, Fumagalli e Van Ounsem e giocatori che sono giovani se si guarda la carta d’identità, ma già con campionati sulle spalle come Fragonara, Vettori e Mbacke. Dovremo affrontare la partita con maturità e grande voglia di competere come abbiamo fatto in queste prime giornate e non risentire del fatto che sarà la terza gara in una settimana. Alla squadra chiedo di giocare insieme, di cercarsi e di aiutarsi soprattutto in difesa per restare il più possibile in partita che sarà fondamentale". Per disposizioni della Questura i tifosi dell’OraSì non potranno più acquistare biglietti né al PalaCattani né on line.

Luca Del Favero