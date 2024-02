Il derby nel pesarese. Loreto stravince e guarda in alto. Pisaurum, sconfitta con salvezza

PISAURUM

72

LORETO

89

PISAURUM: Maiolatesi 12, Buzzone 7, Amati, Benevelli 8, Fabbri 17, Ridolfi, Vichi 2, Pipitone 16, Chiorri 3, Rossi 7. All. Surico.

LORETO: Rupil 14, Lovisotto ne, Cevolini, Battisti 2, Cipriani 12, Monterisi ne, Maruca 16, Tombari, Tognacci 6, Broglia 12, Martinez 11, Casoni 16. All. Foglietti.

Arbitri: Sperandini di Corridonia e De Angelis di Grottammare.

Parziali: 13-27, 31-52, 57-69, 72-89.

La Baseart Pisaurum perde con l’Italservice Loreto ma in virtù della vittoria di Civitanova contro Roseto riesce a conquistare i playoff silver e quindi a salvarsi in anticipo. Perciò lo stop nel derby con i cugini pesaresi non incide nel percorso dei verdearancio che ottengono l’obiettivo stagionale, ovvero restare in serie B Interregionale. "Siamo salvi con due mesi di anticipo e questa è per noi una grande vittoria". Cosi coach Surico al termine della sfida.

L’Italservice invece ha viaggiato con numeri spaziali. Nel primo tempo da tre punti i gialloblu hanno tirato com la super percentuale di 10 su 14. "Abbiamo affrontato la partita rispettando gli avversari anche se per noi non aveva valore per la classifica – interviene coach Foglietti, soddisfatto del successo –, per prepararci al meglio alla seconda fase". Il Loreto è stato avanti anche di 25 punti, poi nel terzo quarto si è un po’ rilassato. "Sono rientrati a -10 ma poi abbiamo stretto di nuovo le maglie in difesa, chiudendo la partita in tranquillità", dice Foglietti. L’Italservice giocherà i playoff Gold.

Beatrice Terenzi