Il derby nel torneo di serie B interregionale. La Virtus Civitanova stasera ospita l’Halley Matelica

CIVITANOVA

Virtus Civitanova-Halley Matelica è, insieme al derby pesarese tra il Bramante e il Loreto il big-match del prossimo turno (il primo infrasettimanale) della B Interregionale. Al PalaRisorgimento si gioca alle 21.15 di oggi. Una sfida che torna dopo un paio di lustri che hanno visto i due club militare, tra alti e bassi, in categorie differenti. La Virtus lo affronta da una posizione più scomoda (-2 in classifica) e con un pizzico di rimpianto per quel che poteva essere (si pensi alla rocambolesca sconfitta in casa della capolista Bramante) e non è stato. Ma ci sta che si debbano inseguire "cugini" accreditati in estate, sfogliando i rispettivi organici, di un ranking superiore a quello degli aquilotti. Vincendo stasera, la Virtus preserverebbe la verginità casalinga confermandosi nei piani nobili della classifica. "Cosa penso del Matelica? Beh, tutto il bene possibile. Dice tutto il suo rigoglioso roster che – ci ha dichiarato coach Marco Schiavi – è tra l’altro molto ben allenato da Trullo. Sono talmente completi, forti e compatti in ogni reparto, da non aver risentito più di tanto delle assenze di Verri e Mentonelli. E di Ciampaglia, quando non ha giocato. Riccio e Musci li conosciamo bene: li abbiamo lanciati noi. E gli altri non sono da meno". Su cosa punterete per sovvertire il pronostico avverso? "Dovremo ottimizzare le nostre caratteristiche migliori, a cominciare dalla velocità e dal tiro da fuori. Poi è chiaro che bisognerà salire di colpi in difesa, dove servirà più abnegazione che nelle partite precedenti". Magari anche un Bazani più preciso nelle conclusioni. "Io sono soddisfatto di Franco. Le sue percentuali di tiro non sono altisonanti, per ora. E sta sperimentando quanto sia più complicata la B rispetto alla C. Per la sua straripante personalità e la voglia di fare a volte esagera, ma lui è sempre un perno della nostra squadra". Bene i giovani Arienti e Micalich. "Molto bravi".