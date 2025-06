Il direttore generale Caliani. "Un’opportunità condivisa con l’entusiasmo di tutti»

Alla fine la scelta per l’allenatore al quale affidare il nuovo progetto tecnico è ricaduta su un nome a sorpresa, quello di Vecchi. Per Riccardo Caliani, direttore generale Mens Sana Basketball si tratta però di un rapporto antico quello col neo coach della Note di Siena. "Con Federico ci siamo conosciuti dieci anni fa quando era alla Virtus Bologna e pur non avendo mai avuto occasione di lavorare insieme o incrociarci spesso sui campi, l’ho sempre considerato un allenatore preparato ed una persona seria, come peraltro dice la sua storia cestistica tra settore giovanile e squadre senior". Alla fine c’è stata la possibilità di proporgli la guida della prima squadra e Vecchi ha subito accettato. "Quando si sono create le condizioni per poterlo portare ad allenare la Mens Sana, ne abbiamo parlato e devo dire che ho percepito in lui la grande volontà di venire a fare un’esperienza in una piazza come la nostra. E’ reduce da un ottimo finale di stagione in B Nazionale e credo che per noi possa essere un elemento importante per aiutarci a crescere come più volte abbiamo sottolineato di voler fare. Mi fa piacere inoltre sottolineare che questa opportunità, appena si è presentata, l’ho condivisa subito con il presidente ed i consiglieri del nostro cda ed ho trovato subito grande condivisione e stimolo a concludere positivamente la trattativa". Ha concluso il direttore che nelle prossime ore potrebbe chiudere il primo colpo in entrata. È praticamente fatto infatti l’ingaggio di Marco Perin anche lui come Vecchi provenienti dalla B Nazionale (Piacenza) e che tornerà alla Mens Sana dopo aver fatto qualche stagione nel settore giovanile degli anni d’oro.