Il dopopartita. "Non siamo entrati in campo»

Non usa tanti giri di parole per descrivere la prestazione della Unahotels in laguna, il coach Dimitris Priftis: "Siamo entrati in campo ma non eravamo presenti, questo ha permesso a Venezia di costruire fiducia nel primo quarto e poi si è aperto il distacco fra le due squadre fin da subito, con un vantaggio diventato difficile da recuperare. Sicuramente nella prima parte di gara la difesa non è stata all’altezza, abbiamo provato ad aggiustare qualcosa nel secondo tempo e i numeri parlano chiaro: 54 punti subiti nella prima frazione contro i 36 degli ultimi due quarti, ma allo stesso tempo offensivamente abbiamo fatto tanti palleggi e pochi passaggi, non riuscendo mai a metterci in ritmo e questo ci ha portato a tanti tiri presi male. Un’altra grossa differenza è stata nelle transizioni primarie dove Venezia ha segnato almeno venti punti".

Sulla stessa lunghezza d’onda, Langston Galloway: "È stata la partita dove abbiamo fatto più fatica di tutta la stagione, siamo partiti male, sbagliando qualche tiro aperto e non siamo riusciti ad impostare il nostro ritmo fin dal primo quarto: questo tipo di approccio al match è sicuramente da migliorare. Loro sono stati molto bravi in transizione, capitalizzando le occasioni che gli abbiamo concesso, da lì è diventata una corsa a riprenderli che non siamo riusciti a concretizzare. Le due sconfitte in fila sono state un brutto colpo per noi, ma sono convinto che ci rifaremo, riusciremo a superare questo momento e tornare alla vittoria; dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi, correggere gli errori e cercare di non ripetere prestazioni come questa".

Microfono al coach veneziano Neven Spahija: "Abbiamo giocato bene, facendo tutto quello che avevamo preparato. Le statistiche parlano di una partita perfetta, ma giocare contro Reggio non è facile, è una squadra con tanti punti e abbiamo difeso come sappiamo. Sono contento per Casarin che ha disputato la sua migliore gara da quando gioca a Venezia". Chiudiamo con una battuta proprio del giovane play Davide Casarin: "Dopo due stop di fila dovevamo reagire in qualche modo e lo abbiamo fatto partendo subito tosti e duri".

Cesare Corbelli