Il ds tessitore. Virtus, bisogna rialzarsi da 4 ko:: "Con Teramo un match chiave»

È un momento delicato per la Virtus. Le ultime 4 sconfitte consecutive l’hanno fatta scivolare in quartultima posizione. E, anche in considerazione del fatto che poi bisognerà affrontare due trasferte di fila, prima a Roseto e poi a Pescara (sponda Bk 2.0), c’è da far tesoro a tutti i costi del turno casalingo di domani. Il calendario propone il Teramo. Una equipe tosta ma non insuperabile. Vanta 2 punti in più degli aquilotti e fin qui, lontano dal suo nido, ha vinto solo a Roseto. Tra le squadre del lato destro della classifica è quella che squaderna il miglior attacco. Ma anche la peggior difesa. Segno che predilige i ritmi alti e i punteggi "slavi". Per svariate partite non ha potuto contare sul suo straniero, il pivot lituano Zalalis. Con lui stabilmente sul parquet avrebbe potuto fare di meglio. Si segnalano gli acquisti dalla B (Duranti, Zanetti, Trovarelli) e la giovane ala marchigiana Prenga, uscita dal vivaio della Libertas Pesaro. Il morale è alto, dopo la bella vittoria sul Senigallia. "Per noi – ha dichiarato il ds Mario Tessitore – è una partita chiave. Una di quelle da vincere e basta, indipendentemente dall’avversario. Loro sono per il corri e tira, ma dovremo essere noi a imporre il ritmo più conveniente. Il Teramo è una squadra anomala, con un paio di elementi-guida (Duranti è la chioccia) e altri abituati in passato a fungere da gregari. Uno scontro diretto". Assente l’infortunato Bini, che ne avrà ancora per un paio di partite.