Il focus. "Affrontiamo una squadra con tanti talenti»

Comincia la regular season e per Davide Denegri è l’esordio in campionato con la maglia Dole. "Affrontiamo una squadra che ha molto talento e sarà una partita difficile – dichiara l’ex Bertram Derthona –, ma mi aspetto anche una bella gara, perché si comincia e abbiamo tanta voglia di scendere in campo. Ci siamo preparati bene, siamo carichi". La battaglia tra le diverse batterie di esterni deciderà probabilmente l’esito dell’incontro. Da una parte Amato, Taylor, Gentile e Sabatini. Dall’altra Robinson, Denegri, Marini e Tomassini. "Hanno delle individualità molto importanti, ne siamo a conoscenza – prosegue Denegri –. Ci siamo preparati in settimana e proveremo a limitare i loro punti di forza, ma sappiamo pure che la chiave principale sarà giocare di squadra e darci dentro in difesa". Per Denegri è un ritorno nella seconda serie nazionale dopo aver dimostrato di poter ben figurare anche al piano di sopra. "Cosa mi aspetto dalla stagione? Voglio aiutare la squadra nei modi in cui avrà bisogno, questo è il mio focus. Secondo me siamo un gruppo competitivo, mi piace vincere e voglio aiutare la squadra a farlo. A livello personale? Quando la squadra va bene tutto viene di conseguenza". Il giocatore ha dimostrato in precampionato di poter mettere sul piatto in ogni momento quel che serviva alla squadra: una buona difesa, punti istantanei, rimbalzi. Un esterno che si può completare bene con tutti gli altri presenti a roster e che può portar palla quando le esigenze generali lo richiederanno. Si è calato alla perfezione nell’ambiente riminese. Ora è il momento di scendere in campo.

lo.za.