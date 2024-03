Il grande ritorno. Tomas Ress sul parquet del PalaEstra: "Essere qui è un’emozione enorme». Ritirata la sua maglia, la numero 14

Grande emozioni e un bellissimo amarcord. Questo è stato il ‘Tomas Ress day’, con l’ex capitano, ultimo della Mps Mens Sana, che ha calcato il parquet del PalaEstra prima della palla a due contro Sansepolcro. "Ero già tornato nel 2015, quando con Venezia giocammo a Pistoia e il giorno dopo venni a Siena – dice l’ex giocatore -. Adesso è diverso, sono passati molti anni ma l’emozione è davvero enorme, i ricordi sono tanti e bellissimi. Sono stati sette anni incredibili e allo stesso fondamentali per me e la mia carriera. Mi hanno cambiato profondamente, e non solo per le vittorie. L’etica del lavoro e il concetto di squadra di quella Mens Sana per me è stato fondamentale". Al di là dell’ultima stagione celebre per tutto ciò che successe in campo e fuori per Ress l’ultimo scudetto è la vittoria più bella. "Venivo da anni da gregario dietro a campioni come Stonerook e Lavrinovic e quella stagione per me fu importante proprio perché la vissi da protagonista anche se mi feci male al perone e giocai la seconda parte in condizioni precarie". Poi sull’attualità. "Seguo sempre la Mens Sana. So cosa vuole dire partire dal basso come hanno scelto, coraggiosamente, di fare i dirigenti dopo il secondo fallimento. Gli anni d’oro ma anche i precedenti hanno creato un attaccamento importante intorno alla squadra e la categoria è relativa per una tifoseria così attaccata. Sicuramente è un percorso lungo e non facile. Non si gioca più contro il Barcellona ma la Mens Sana è sempre qualcosa di speciale". I tifosi lo hanno accolto con un eloquente striscione: "L’ultimo che abbandona la nave è un vero capitano. Grazie Tomas" mentre il presidente Frati (nella foto con Ress) ha annunciato che la sua maglia numero 14 sarà ritirata ed appesa al tetto del palazzetto insieme a quelle di Ceccherini, Stonerook e Mc Intyre.

Guido De Leo