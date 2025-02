Il Guelfo di Agresti può respirare

FALCONARA

72

GUELFO BASKET

83

FALCONARA: Caggiula 7, Amati 8, Bartolucci 11, Giorgini, Ciarrocchi 3, Properzi, Empilo 4, De Vincentis, Stanzani 9, Cingolani 6, Chiorri 24. All. Reggiani.

GUELFO BASKET: Roli, Reiner 12, Curione 25, Benedetti 2, Savino, Bergami 5, Carlone, Martini 12, Naldi 6, Castori 15, Santini 6, Febbo. All. Agresti.

Arbitri: Tassinari e Napolitano.

Note: parziali 18-18, 33-40, 56-60.

Il Guelfo torna da Falconara con una vittoria: la formazione di Claudio Agresti si è presa due punti importanti in chiave salvezza. Una partita tirata, dopo aver chiuso in parità il primo quarto (18-18), gli ospiti sono riusciti ad accumulare un piccolo margine di vantaggio, decisivo per l’esito del match. I padroni di casa si sono riavvicinati alla terza sirena quando il Guelfo era avanti di 4. Poi nell’ultimo tempo una buona difesa e un’ottima fluidità in attacco hanno fatto la differenza nel match.