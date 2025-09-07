Il memorial Bertolazzi. Pistoia attende Rimini

La Lumosquare riapre i battenti per ospitare una serata particolarmente sentita da parte di tutto il popolo biancorosso. Il Memorial Matteo Bertolazzi, giunto alla quarta edizione, per i tifosi pistoiesi è infatti un appuntamento particolare, un modo per continuare a tenere vivo il ricordo di Matteo, capitano biancorosso ma soprattutto un ragazzo splendido che troppo presto ci ha lasciato. Una serata che vede come sempre la partecipazione della "7ForYou", l’associazione che si occupa da anni di organizzare eventi in ricordo di Matteo ed è grazie a loro se Teo continua ad essere sempre presente nel cuore di tutti i tifosi pistoiesi. L’appuntamento è per questa sera alle 20 con la sfida tra l’Estra e la Rinascita Basket Rimini per un’amichevole di lusso e per una serata interamente dedicata alla memoria di Teo. L’incasso non sarà devoluto in beneficienza, ma ad ogni entrata verrà allestito un banchetto per le offerte per l’associazione Baskin Pistoia nell’ambito del progetto "Baskin in Senegal" con l’associazione Amis Odv.

Come detto in occasione di questa partita scatteranno le disposizioni le disposizioni contenute all’interno della Determinazione n.34/2025 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e, di conseguenza, verrà introdotta la novità del biglietto nominativo. Tutti gli spettatori che parteciperanno all’evento, infatti, al momento dell’ingresso nell’impianto dovranno mostrare agli addetti, oltre al tagliando, anche un documento di identità.

Sul fronte Estra non sarà della partita Simone Zanotti fermo ai box per l’infortunio rimediato in occasione della semifinale della Us Basket Cup. Il giocatore dopo gli esami strumentali dovrà rimanere lontano dal parquet per almeno 40 giorni. Come anticipato in occasione della presentazione ufficiale della squadra il nuovo acquisto Seneca Knight è arrivato a Pistoia e domani sosterrà le visite mediche. Knight, ovviamente, non sarà a disposizione per la gara di questa sera ma già dalla prossima settimana si unirà al gruppo per iniziare ad allenarsi con i nuovi compagni. L’ala americana avrà a disposizione circa due settimane per conoscere la squadra e soprattutto il gioco voluto da coach Tommaso Della Rosa. Un periodo che sia Knight che lo staff tecnico biancorosso dovranno utilizzare al meglio per farsi trovare per l’inizio della nuova stagione.

Maurizio Innocenti