Il mercato dei biancorossi. Saccaggi, fatta per la conferma. Alle sue spalle può arrivare Gallo

Sistemato l’organigramma tecnico, il Pistoia Basket è già al lavoro per costruire il nuovo roster per la prossima stagione. Come dichiarato dal direttore tecnico Alberto Martelossi e dal coach Tommaso Della Rosa i primi movimenti riguarderanno le riconferme di alcuni giocatori della passata stagione e punti fermi della squadra da diversi anni. Dopo l’addio ormai ufficiale del capitano Gianluca Della Rosa, destinato a vestire la maglia della Fortitudo Bologna, la società si sta muovendo per cercare di trattenere a Pistoia Lorenzo Saccaggi, Gabriele Benetti e Federico Stoch. La trattativa con Saccaggi, in particolare, sembra essere in dirittura d’arrivo: mancano solo gli ultimi dettagli formali, per cui la Sacca continuerà a vestire il biancorosso anche per il prossimo anno. Buone possibilità di continuare a vederli con la maglia di Pistoia ci sono anche per Benetti e Stoch. La società sta trattando il loro rinnovo e tutto lascia pensare che anche per loro si possa arrivar ad un conclusione positiva della trattativa. Ripartire da questi tre giocatori sarebbe senza alcun dubbio un’ottima base su cui costruire il resto della squadra.

Saccaggi raccoglierebbe la fascia di capitano lasciata da Della Rosa ed è inutile dire che rappresenterebbe la persona migliore a cui affidare il compito di guidare la squadra in campo e nello spogliatoio. Saccaggi ha sempre dichiarato il suo amore incondizionato per Pistoia che considera come casa sua e ha sempre dimostrato in campo e fuori di avere tutte le caratteristiche tipiche di un leader. Senza Gianluca, inoltre, lo spot di play titolare sarebbe senza dubbio tutto suo.

Il mercato però non si ferma alle sole riconferme perché Pistoia ha messo nel mirino Antonio Gallo, play classe 2000 che lo scorso anno ha giocato in A2 con Torino dopo l’exploit della stagione precedente a Sant’Antimo. Sarebbe lui il back-up ideale per Saccaggi, secondo l’area tecnica biancorossa. La trattativa è avviata. Occhio anche a un altro Gallo, Filippo, talentuoso esterno classe 2004 di proprietà di Reggio: una possibilità che potrebbe prendere corpo grazie all’asse con il neo diesse emiliano Sambugaro.

Maurizio Innocenti