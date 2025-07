Il mercato della Halley. Preso il pivot Mozzi. Confermata Battellini

Pierluigi Mozzi è il nuovo pivot della Halley Matelica: classe 1998, 205 centimetri di altezza, arriva dalla Sicoma Valdiceppo (serie B Interregionale) ed è originario di Pasian di Prato (Friuli). Quella appena terminata è stata per lui una grande stagione grazie a 15,3 punti di media a partita. Queste le sue prime parole: "Ringrazio la società per avermi cercato e voluto fortemente, ciò ha influenzato la mia scelta, assieme anche alle parole spese da persone che hanno già giocato per questi colori e alla cornice di pubblico che contraddistingue la Halley Matelica. Con il ds ci siamo detti che la prima cosa da costruire all’inizio sarà la coesione di gruppo: sono convinto che poi il resto verrà da sé". Ed è proprio il diesse Luca Usberti a sottolineare l’importanza dell’arrivo di Mozzi: "È un innesto di peso, l’anno scorso ha dimostrato di essere uno dei migliori centri del girone. Sono contento che abbia accettato il nostro progetto e penso che Matelica possa essere per lui un’opportunità importante per crescere e migliorare".

In campo femminile, la Halley Thunder conferma Asia Battellini, playmaker, classe 2006, proveniente da Belforte del Chienti. La settimana scorsa ha conseguito la maturità classica e ora è pronta a immergersi nella nuova esperienza sportiva con la maglia matelicese. "Sono consapevole – dice la giocatrice – di avere ancora tanto da imparare, ma sono sicura che potrò sviluppare le mie abilità fisiche e mentali solo rimanendo in una grande società come questa che mi dà l’opportunità di migliorare come atleta e come persona". Con la Offor e la Zamparini, dunque, Matelica ha in prima squadra tre elementi del vivaio. "Questo è solo l’inizio – spiega il nuovo coach Alberto Matassini – perché l’obiettivo è di avere sempre più ragazze provenienti dalle giovanili all’interno del roster della squadra maggiore. La conferma di Asia è il segnale che c’è attenzione da parte della società per chi esce dal vivaio". A queste parole si aggiungono anche le dichiarazioni del diesse Piero Salari: "Asia è con noi ormai da diversi anni, rappresenta un legame con il territorio, siamo contenti della sua crescita".

m. g.