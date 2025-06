Il mercato delle altre. Forlì sulle tracce di Pietro Aradori

Il mercato impazza, anche se di settimane per operare, oggettivamente, ce ne sarebbero ancora parecchie. È soprattutto caccia agli italiani e le big della A2 non stanno a guardare. Forlì ha messo nel mirino Pietro Aradori: dopo l’addio alla Fortitudo, l’ex azzurro potrebbe accasarsi in Romagna.

Tre, in particolare, le regine del mercato. Innanzitutto Verona che, dopo aver sostituito Ramagli con Cavina, ha aggiunto al roster elementi come Monaldi, Zampini, Bolpin, Ambrosin e Poser. Aspettando Justin Johnson, in uscita da Rbr.

Scafati ha riempito il reparto italiani con Caroti, Stefanini, Fresno, Mollura, Iannuzzi e Bortolin, ma dovrebbe firmare Mascolo e poi dare la caccia agli americani. In pole, in ala grande, Xavier Johnson.

C’è poi Brindisi, che sempre sotto la guida di Piero Bucchi ha deciso di dare una sterzata alla squadra. Via i due americani, Brown e Ogden, e dentro Zach Copeland da Verona. Tra gli italiani, oltre a Calzavara in A, salutano Arletti e Del Cadia, mentre sono confermati De Vico, Radonjic, Vildera, Fantoma e Ndzie. Le novità sono Maspero ed Esposito.