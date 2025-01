Il mercato. "Sempre attenti a ciò che succede per migliorarci»

Caliani nella lunga intervista apparsa sui profili social del club di Viale Sclavo parla anche del mercato in entrata. Prosegue la caccia ad un elemento che possa allungare le rotazioni di coach Betti ma arriverà solo se sarà funzionale al progetto e sostenibile dal punto di vista economico. "Sul mercato siamo attenti a quello che può succedere. L’intenzione è quella di provare a migliorare il roster ma non dobbiamo avere fretta perché cerchiamo il profilo giusto per noi. Altrimenti come lo scorso anno andremo avanti così". Difficile però trovarlo a questo punto della stagione. "Il mercato non offre grandi soluzioni – dice Caliani -. Siamo però attivi e parliamo con lo staff continuamente per cogliere l’eventuale occasione. Ma è fondamentale il lavoro in palestra dei ragazzi che da oggi riparte. Quello di Neri è un recupero troppo importante. Si è dovuto fermare ma ora confidiamo di poterlo riavere già dalla prossima gestendolo in maniere migliore".