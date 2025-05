Il messaggio ai tifosi. "Ho sempre dato il massimo: resto un figlio della società»

Gianmarco Olleia ha affidato ai canali ufficiali rossoblù il messaggio di saluto al popolo virtussino: "Dopo tanti anni è arrivato il momento di fermarsi – scrive –. Non è una decisione facile, né presa a cuor leggero, ma è il momento giusto per smettere con il basket giocato. Sento di non avere più dentro di me la motivazione giusta e gli stimoli necessari per affrontare un’altra annata con la mentalità e l’applicazione fisica e mentale che questo sport, questa categoria e questa società meritano. Più di tutto, temo di non essere più all’altezza degli standard che ho sempre cercato di mantenere, prima di tutto con me stesso". Poi ricorda: "Da quando, a 15 anni, ho lasciato casa per trasferirmi a Siena e inseguire un sogno, Siena e la Virtus sono diventate la mia casa – afferma l’ex capitano –: qui ho studiato, sono cresciuto, ho trovato un lavoro, mi sono sposato. Ma soprattutto, ho trovato una seconda famiglia". Poi prosegue: "Ho dato sempre il massimo per questo sport cercando di essere la versione migliore di me stesso in allenamento e in campo. Ho ricevuto molto più di quanto ho dato". Infine: "Il basket continuerà a far parte della mia vita – conclude –, magari in forme diverse. Resterò sempre un figlio di questa società e un tifoso appassionato. Forza Virtus, sempre!".