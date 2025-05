Il messaggio: "Il mio passo indietro uno stimolo a ritrovare coesione». Cioffi si dimette dalla presidenza del Consorzio

Un fulmine a ciel sereno per il Consorzio Pistoia Basket City. Durante l’evento andato in scena da The Flexx durante la serata di mercoledì, il presidente Francesco Giuseppe Cioffi ha comunicato la decisione di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica che occupava dal gennaio 2022. "Il mio passo indietro – dichiara Cioffi – vuole essere un invito a ritrovare coesione, a rafforzare la missione del Consorzio come generatore di valore per i consorziati e per il territorio, indipendentemente dalle sorti sportive del Pistoia Basket. Abbiamo il dovere di essere una realtà aperta, inclusiva, capace di offrire servizi e prospettive concrete a chi sceglie di farne parte. La decisione è maturata in un’ottica di responsabilità e di visione strategica, con l’obiettivo di stimolare una riflessione collettiva e la costruzione di una prospettiva unica, condivisa e propositiva per il futuro del Consorzio".

Adesso spetterà al resto del Cda il compito di convocare le nuove elezioni per il rinnovo delle cariche. "In un momento come questo – continua Cioffi – servono certezze, una governance forte e unita. Solo così il Consorzio potrà continuare a crescere come comunità coesa di imprenditori. Per questo auspico che il rinnovo della presidenza avvenga entro l’inizio di luglio, in modo da non perdere tempo prezioso in vista delle sfide che ci attendono".

Sull’argomento si è espresso ovviamente anche Paolo Mati, vice presidente del Consorzio Pistoia Basket City. "Non ci aspettavamo un gesto di questo tipo da parte di Francesco, specialmente durante un evento come quello da The Flexx. Pensavamo di parlarne in un Cda che avremmo convocato a breve. Nei prossimi giorni ci incontreremo per gestire al meglio questa situazione. È un momento difficile per il Consorzio, ma terremo duro. In questi 10 anni, abbiamo passato periodi peggiori".

Francesco Bocchini