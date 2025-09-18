Il Montelupo fa festa. Cintelli risolve sul finale

MONTELUPO

1

SAN MINIATO BASSO

0

MONTELUPO: Lensi, Cintelli, Cupo (72’ Tersigni), Tremolanti (72’ Ferrmaca), Corsinovi (55’ Pucci), Alicontri, Ulivieri, Bartolozzi, Masoni (72’ Marrazzo), Ndaw, Cerrini (55’ Caparrini). All.: Lucchesi.

SAN MINIATO BASSO: Micheli, Novi, Neri, Benvenuti (80’ Schifano), Duranti, Salemmo, Taddei (50’ Bucalossi), Giani, Vanni, Cavallini (55’ Ercoli), Gallina. All.: Bicchieri.

Arbitro: Ambrosini di Carrara. Rete: 89’ Cintelli.

Note: Espulso Salemmo (S) al 44’.

MONTELUPO FIORENTINO – Una rete del giovane Cintelli quasi allo scadere fa esplodere di gioia il Castellani e manda il Montelupo agli ottavi di Coppa Italia di Promozione, al termine di una partita dominata. Dopo l’1-1 dell’esordio a Castelfiorentino gli amaranto avevano bisogno di battere il San Miniato Basso, vincitore con i gialloblù valdelsani, per scavalcarlo in testa al triangolare del primo turno, e infatti approcciano subito bene la gara prendendo in mano le redini del gioco. La prima clamorosa occasione arriva al 20’ quando Alicontri centra di testa la traversa, poi prima dell’intervallo la prima svolta del match con l’espulsione di Salemmo. In superiorità numerica la squadra di mister Lucchesi inizia a spron battuto la ripresa sfiorando subito il gol prima con Masoni e poi con Cintelli. Al 70’ Ndaw colpisce il palo interno con una pregevole conclusione ad effetto e all’85’ Cintelli la traversa dal limite dell’area. Quando la gara sembra ormai ‘stregata’ ecco il guizzo decisivo che tinge di amaranto il pomeriggio montelupino: cross morbido di Bartolozzi sul secondo palo e colpo di testa vincente di Cintelli.